Comunità energetiche, Legambiente: “L’Italia è in forte ritardo”

Legambiente sollecita il Governo a emanare i decreti attuativi che disciplinano il funzionamento delle comunità energetiche e i sistemi di incentivazione. Intervista al presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli

E’ dal 2019 che la Regione Puglia, con la legge n.45/2019 e poi con le linee guida attuative del 2020 (Dgr. 1346) mira a pianificare la costituzione delle comunità energetiche in Puglia. Di fatto i comuni si sono dimostrati poco sensibili alla questione e infatti le comunità energetiche sono pochissime, fra queste il comune virtuoso di Biccari, in provincia di Foggia che l’ha istituita qualche mese fa. Ora con la crisi energetica, l’inflazione, il caro bollette, il tema torna in primo piano, anche se restano alcune criticità tecniche e burocratiche per la realizzazione delle comunità energetiche. Queste prevedono il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che scelgono di produrre energia elettrica pulita attraverso fonti rinnovabili come il fotovoltaico a prezzi accessibili ai propri membri.

Ultimamente il nuovo governo sta lavorando a un decreto per incentivare le comunità energetiche rinnovabili. Ne abbiamo parlato con il presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli.

Ronzulli: “Con le comunità energetiche maggiori agevolazioni fiscali”

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha preso atto delle sollecitazioni di Legambiente sulla necessità di un rapido avvio del nuovo decreto per incentivare le comunità energetiche rinnovabili. In cosa consistono queste sollecitazioni di Legambiente?

«La nostra sollecitazione principale è quella di approvare con urgenza i decreti attuativi che disciplinano ufficialmente il funzionamento delle comunità energetiche e i sistemi di incentivazione. Già l’Italia è in forte ritardo nella adozione della direttiva RED II ed era già da giugno scorso che si sarebbe dovuti procedere, ma ad oggi siamo ancora in attesa così come lo sono le centinaia di comunità e comuni che si stanno adoperando ed impegnando nella realizzazione di questo strumento importante e fondamentale per la decarbonizzazione del nostro paese.

In particolare le nuove disposizioni consentiranno l’ampliamento del raggio di azione ed operatività delle comunità energetiche arrivando fino a 1 MW, l’utilizzo della cabina primaria e non più secondaria di scambio dell’energia, maggiori agevolazioni fiscali e maggiore possibilità di includere anche associazioni nella costituzione della stessa».

A giugno scorso avete organizzato un convegno a Biccari sulle comunità energetiche nei comuni con meno di 5000 abitanti, a che punto siamo?

«I comuni sotto i 5000 abitanti hanno una linea di finanziamenti dedicata nel PNRR ma tali fondi saranno difficili da intercettare se la normativa non viene rapidamente adeguata ai fabbisogni sempre più crescenti delle comunità. Oggi in Puglia di comunità energetiche operativa le possiamo contare sulle dita di una mano, proprio perché la burocrazia non favorisce le realtà virtuose, anzi le penalizza. Allo stesso modo abbiamo chiesto alla Regione Puglia di creare un fondo regionale dedicato ai tutti quei Comuni esclusi dai fondi del PNRR, proprio per dare un forte messaggio a livello regionale in cui su punta sempre più sulle rinnovabili che invece sulle fossili. E partire dalle comunità quali assolute protagoniste di questo cambiamento crediamo sia l’azione migliore».

Si può pensare a comunità energetiche nelle aree industriali?

«Possiamo pensare a comunità energetiche ovunque. Centro urbani, zone industriali, aree agricole. Li dove ci sono dei tetti e una comunità di intenti è possibile ed è diverso fare squadra e ‘scambiarsi’ energia. Confindustria Puglia aveva proprio lanciato questa idea e proposta nella zona industriale di Bari. Un esempio da seguire e moltiplicare ovunque».

“Dal PNRR fondi per i comuni sotto i 5mila abitanti”

In termini di investimento quanto serve per infrastrutturare una comunità energetica?

«L’investimento principale per una comunità energetica è l’aspetto dell’impianto. In molte realtà tale spesa è stata coperta da progetti europei o privati. Ma oggi si sta lavorando anche con le banche per dei finanziamenti agevolati in accordo con le società energetiche».

Si potrebbero attingere fondi europei o del Pnrr?

«Sì, molti progetti sono stati realizzati con fondi Interreg, Life, ecc. Il PNRR ha dedicato una linea specifica per i comuni sotto i 5 mila abitanti».

I vantaggi per chi fa parte di una comunità energetica quali sono?

«Il vantaggio è sia economico perché il GSE storna le somme di vendita dell’energia alla comunità energetica, la quale, secondo le regole e parametri che si è data, le riversa ai soci. Ma c’è anche un vantaggio sociale nel supportare quelle famiglie più bisognose e soprattutto un vantaggio di lavoro interpersonale dove ritrovare il senso di comunità e appartenenza ad un territorio. La base di una comunità energetica è quella di auotogovernarsi ed essere alla pari».

