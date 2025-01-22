Comuni ricicloni pugliesi, tra sorprese e conferme

I premi di Legambiente, ma la Puglia deve ancora crescere

Se la media nazionale è del 66,6% secondo il Rapporto Rifiuti 2024 di Ispra, la Puglia nel 2023 occupa ancora la parte bassa della classifica italiana della raccolta differenziata, si attesta a 6 posizioni dal fondo, con una percentuale del 59%.

Secondo i dati Ispra, il Veneto è al primo posto con il 77,6%, a seguire Emilia Romagna con il 77,1%, la Sardegna con il 76,3%, il Trentino-Alto Adige con il 75,30%, la Lombardia a 73,90%, il Friuli-Venezia Giulia al 72,48%, le Marche con il 72,1%, la Valle d’Aosta con il 69,4%, l’Umbria è al 68,7%, il Piemonte con il 67,9%, la Toscana con il 66,63%, la Basilicata è al 64,9%, l’Abruzzo al 64,6%, il Molise è al 60,8%, la Puglia al 58,98%, la Liguria al 58,32%, la Campania è al 56,5%, il Lazio è al 55,4%, e infine, in fondo alla classifica, ci sono la Sicilia con il 55,2% e la Calabria con il 54,8%.

Il Sud, pur essendo in rimonta, continua a soffrire, occupando quasi esclusivamente la parte finale della classifica, ma con qualche eccezione, mentre la Puglia è altalenante, come si direbbe a scuola “è brava ma non si impegna abbastanza”.

Da buoni levantini, i pugliesi, che hanno imparato a differenziare, “incolpano” i turisti, che non differenziano correttamente, ma in realtà i tanti “affittacamere” probabilmente non forniscono adeguate informazioni per la differenziata.

I flussi turistici, però sono aumentati e come tale è aumentata la produzione di rifiuti urbani. Nei Comuni costieri nel 2023 c’è stato un incremento medio del 7%, mentre nella provincia di Bari, l’incremento medio è stato del 15%. Questi dati hanno influenzato ovviamente la produzione di rifiuti urbani e la raccolta, ma gli effetti negativi sono stati in qualche modo frenati dai controlli della Polizia Locale nei vari Comuni e dall’attenzione prestata dai turisti che sanno differenziare.

Ciò nonostante, i dati del Tacco d’Italia sono da considerarsi positivi.

Nel dossier “Comuni Ricicloni Puglia”, giunto alla sua XVI edizione, Legambiente spiega che “in quasi tutti i 257 Comuni pugliesi è ormai presente la raccolta differenziata, ma, nonostante un lieve incremento rispetto allo scorso anno (58,6%), il territorio nel suo insieme ancora non raggiunge il 65% di raccolta differenziata. Riflettori ancora accesi però sull’impiantistica debole: è infatti necessario incrementare il numero degli impianti, diventando così competitivi rispetto al resto del Paese.”.

Intanto “sono otto i Comuni RIFIUTI FREE, tutti con meno di 15.000 abitanti – dichiara Nanni Palmisano, direttore di Legambiente Puglia – Restano inaccettabili i numeri della raccolta differenziata su Taranto e Foggia. A Bari il servizio porta a porta è partito in diversi quartieri, ma occorre accelerare per coprire l’intero tessuto urbano. Un discorso a parte meritano i Comuni costieri, su cui l’impatto antropico va gestito programmando in modo mirato il servizio di raccolta dei rifiuti.”.

“Non esiste economia circolare senza i nuovi impianti industriali che dobbiamo realizzare in tutto il Paese, a partire dal Centro Sud – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – È fondamentale realizzare in tempi brevi gli impianti per trattare l’organico differenziato per produrre compost e biometano, quelli per avviare a riciclo i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, recuperando le materie prime critiche e i prodotti assorbenti per le persone. Solo così fermeremo lo strapotere dei signori delle discariche e degli inceneritori che da sempre ostacolano le politiche virtuose.”.

“La Regione Puglia è attiva nel supporto ai Comuni per la realizzazione di Centri Comunali di Raccolta – spiega l’assessore regionale all’Ambiente Serena Triggiani – è stato adottato l’Avviso per il finanziamento di interventi progettuali finalizzati all’adeguamento alle vigenti norme in materia di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con istanze acquisite da 54 Comuni pugliesi, di cui 31 ammesse a finanziamento. Inoltre si sta procedendo con la predisposizione di un nuovo avviso per la realizzazione di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti. Sono stati previsti progetti di potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata destinati ai Comuni capoluogo di Provincia (Taranto, Foggia, Bari, Brindisi) che registrano difficoltà nel raggiungere livelli di raccolta differenziata. La Regione, inoltre, supporta costantemente gli enti locali nell’attuazione della strategia regionale per il contrasto al fenomeno degli abbandoni dei rifiuti in Puglia, che rischia di inficiare la promozione turistica e la valorizzazione del territorio.”.

COMUNI RIFIUTI FREE

Comune Provincia ARO Abitanti ISTAT al 31.12.2023 Indifferenziato pro-capite (kg/ab/a) % RD Sammichele di Bari BA BA5 5.968 43,8 89,8% Leporano TA TA5 8.234 57,7 90,0% Poggiorsini BA BA4 1.263 62,9 82,6% Bitritto BA BA2 11.337 64,2 80,9% Montemesola TA TA4 3.513 67,5 83,0% Laterza TA TA2 14.753 68,6 81,0% Volturino FG FG6 1.525 69,3 75,5% Carlantino FG FG6 785 72,3 72,2%

COMUNI RICICLONI COSTIERI