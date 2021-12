Comitato transizione ecologica M5S: la senatrice Patty L’Abbate unica pugliese

Il Comitato per la Transizione Ecologica fornirà proposte e pareri a supporto delle decisioni del Consiglio Nazionale. La senatrice L’Abbate: “Grande attenzione al territorio pugliese”

La transizione ecologica è un percorso nuovo lungimirante e che rientra nelle strategie dei veri partiti. Si tratta di delineare percorsi innovativi e capaci di generare un passaggio verso una nuova economia che ponga al centro l’ambiente. Ma per giungere a ciò occorre compiere una vera e propria transizione tra due modelli, quello attuale e quello di una nuova ecologia, capace di essere volano di sviluppo.

Il Movimento 5 Stelle sta puntando molto sui Comitati, tra cui quello della Transizione Ecologica, individuando politici di primo piano impegnati da anni nel settore. Ciascun Comitato, nelle materie di propria competenza, dovrà contribuire all’azione politica del Movimento 5 Stelle con proposte ed espressione di pareri, che saranno fondamentali per le azioni di consulenza e supporto del Consiglio Nazionale. Patty L’Abbate, senatrice e capogruppoM5S in commissione Ambiente, è l’unica pugliese nel Comitato dei 5 esperti che definiranno nuove strategie e percorsi. Insieme a lei, Gianni Pietro Girotto (coordinatore), Andrea Cioffi, Ilaria Fontana e Luca Sut.

Ecologia per uno stile di vita responsabile

L’Abbate, docente universitaria di economia circolare e autrice di pubblicazioni e libri nel settore ambiente, è una ricercatrice prestata alla politica, alla quale offre tutta la sua passione e la sua grande competenza nel settore. Come si legge dal suo sito (www.pattylabbate.com ), prosegue la sua missione di divulgare un nuovo modello sistemico economico ecologico, inclusivo e collaborativo, uno stile di vita responsabile, in grado di guarire il cuore umano dalla malattia endemica del narcisismo con l’augurio che torni a custodire le bellezze della natura e a commuoversi per le gioie e le sofferenze dei suoi simili.

“È per me un onore, e per questo ringrazio non solo il presidente Conte, ma l’intera assemblea degli iscritti, essere all’interno di uno dei più importanti comitati politici” dichiara la senatrice L’Abbate. E aggiunge: “La transizione ecologica è necessaria e non più rinviabile, in un periodo storico nel quale saremo chiamati a gestire e programmare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E la creazione di appositi comitati è vitale per la prosecuzione dell’azione di governo, nella quale il Movimento sta mettendo in campo progetti e contributi preziosi”.

L’Abbate assicura una grande attenzione al territorio pugliese, richiamando anche l’importanza strategica che rivestono Brindisi e Taranto.