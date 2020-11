Coca Cola e sostenibilità: il progetto Upcycle

Una competizione tra gli studenti delle scuole superiori, con la didattica a distanza, per sensibilizzarli all’economia circolare, mentre la Coca Cola investe nell’ambiente

Un progetto che vede coinvolta in prima persona la Coca Cola che insegna agli studenti attraverso la didattica a distanza cosa sia la sostenibilità e l’economia circolare.

Si chiama Upcycle il progetto che coinvolge il mondo della scuola tramite la didattica a distanza, attraverso una competizione tra gli studenti delle scuole superiori che intende sensibilizzarli sull’economia circolare e sull’utilizzo responsabile delle risorse del pianeta.

Il progetto, che è disponibile sulla piattaforma educazionedigitale.it, prevede 10 ambienti virtuali con 100 focus, che spiegano i vari aspetti dell’economia circolare e come effettuare correttamente la raccolta differenziata. Dopo questa fase di preparazione, gli studenti possono partecipare alla gara: 10 domande estratte a caso tra 100 sugli argomenti trattati nella prima fase, alle quali bisogna rispondere in 3 minuti per completare la sfida.

Ogni insegnante potrà iscrivere una o più classi sulla piattaforma. Ogni studente iscritto avrà la possibilità di giocare 3 volte: alla fine del Challenge, il sistema sceglierà la giocata migliore, ovvero il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo. Invece, il punteggio dell’istituto viene calcolato sulla media dei singoli punteggi. La Challenge è attiva da novembre 2020 al 31 maggio 2021.

Saranno premiati 3 istituti scolastici e i primi sei studenti classificati. Gli istituti riceveranno una lavagna interattiva LIM, i primi tre studenti riceveranno un notebook, mentre il quarto, quinto e sesto classificato riceveranno un tablet. Ai vincitori sarà inviata una mail che comunicherà la data e le modalità di premiazione.

L’iniziativa è realizzata in partnership con CivicaMente, società specializzata nell’uso della tecnologia digitale per l’Educazione e la Formazione, in collaborazione con Conai, CoReVe, CIAL e Corepla.

Proprio nell’ottica della sostenibilità e dell’economia circolare, la Sibeg, azienda siciliana che dal 1960 produce e sviluppa tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company, sta sviluppando una serie di progetti mirati alla sostenibilità e legati alla responsabilità sociale, come per esempio la gestione responsabile dell’acqua responsabile, il riciclo dei prodotti e il Green Mobility Project. Con l’installazione dell’impianto di trigenerazione AB nello stabilimento di Catania, l’azienda oggi produce autonomamente energia elettrica, vapore e acqua refrigerata. Così, il consumo dell’energia elettrica è ridotto del 45%, evitando l’emissione di 1.084 tonnellate CO2 in atmosfera, una cifra equivalente alla quantità di anidride carbonica assorbita da 81.300 alberi (in media) in un anno, pari ad un bosco grande come 101 campi da calcio. Grazie a questo sistema, l’azienda dal secondo anno risparmierà 390mila euro all’anno. Ciò dimostra che, soprattutto per queste aziende, la cogenerazione è la soluzione ideale: fa risparmiare e riduce le emissioni inquinanti.