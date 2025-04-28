Clima perfetto a Bari e nella Puglia. Parola del Sole 24 Ore

Esce la classifica dell’Indice di Clima del Sole 24 Ore che delinea un’Italia divisa in due: nelle città del Sud il clima è migliore rispetto che in quelle del Nord

Il miglior clima nel nostro Paese lo si può trovare nella città di Bari che si conferma in cima alla classifica dell’Indice del clima del Sole 24 Ore.

La graduatoria racconta quali sono le città con il clima migliore, in grado cioè di offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio.

Bari è seguita da due territori della costa Adriatica: la vicina Barletta Andria Trani, al secondo posto (i dati sono riferiti alla performance media dei tre capoluoghi), e Pescara al terzo posto.

Tre città del Mezzogiorno occupano il podio della classifica quindi ma il Sud, in generale, regna nella top 10, dove figurano anche Enna (prima classificata nell’indice di calore), Chieti e Catanzaro.

Fanalino di coda per Caserta, preceduta da Terni, dalle province del Nord-ovest (Asti e Alessandria) e, dall’Emilia con Piacenza, Cremona, Parma e Reggio Emilia.

La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, indica quale delle 107 città capoluogo ha il clima migliore, in grado di offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio, in base a 15 parametri (soleggiamento, brezza estiva, indice di calore, nebbia, ondate di calore, giorni freddi, precipitazioni estreme, umidità relativa, raffiche di vento, escursione termica, notti tropicali, circolazione dell’aria, caldo estremo, percentuale giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica), riparametrati da 0 a 1000.

Podio per la seconda volta consecutiva per il capoluogo pugliese

Tra brezza, sole e piogge, scartando umidità e nebbia, i dati rilevati nel capoluogo pugliese sono in generale, molto positivi. Le “eccellenze” climatiche si riferiscono al fatto che è 15ma per le ore di sole al giorno, secondo l’ indicatore del “soleggiamento”, 36ma per “indice di calore” che esamina i giorni con un temperatura percepita maggiore o uguale ai 30 gradi, 18ma per l’indicatore “brezza estiva” che fa riferimento ai nodi di vento nella stagione da luglio a settembre, 86ma per le “raffiche di vento”, 11ma per”umidità relativa” ossia giorni annui fuori dal comfort climatico superiore al 70% o inferiore al 30%, al nono posto per “escursione termica” tra giorno e notte, al sesto posto per “precipitazioni estreme” e al 42mo per giorni di nebbia.

Per contro é al 23mo posto per ondate di calore, ossia giornate in cui si è percepita una temperatura di oltre 30 gradi, al 100mo posto (quindi molto male) per “notti tropicali” dove la temperatura nella fascia oraria 0-6 non è scesa sotto i 30 gradi; al 30mo posto come “caldo estremo” (in questo caso i posti più in alto della classifica corrispondono ad una temperatura che spesso ha superato i 35 gradi; al nono posto come “circolazione dell’aria”, nonostante si trovi sul mare; quarta come intensità pluviometrica ma 58ma come “Percentuale giorni consecutivi senza pioggia” ogni 100 giorni. A sorpresa anche 27ma per “Giorni freddi”, ossia giorni annui con temperatura massima percepita < 3°C.

Una città qui di che sa regalare, grazie al suo clima, delle ottime qualità di vita.



Non solo Bari ha un buon clima, anche le altre province pugliesi sono ai vertici della classifica

Barletta Andria Trani segue al secondo posto, con indicatori molto simili che variano di poco rispetto al capoluogo pugliese, al 14mo posto si trova la città di Brindisi, 19ma Taranto, 20ma posizione per Lecce, chiude Foggia alla 33ma posizione.

In generale le province pugliesi si collocano in posizioni eccellenti, dimostrando che, almeno dal punto di vista climatico, la qualità della vita è invidiabile.

Cosa dimostrano questi dati

Il risultato dell’Indice del Clima 2025 lancia un chiaro segnale: molte altre città del Nord Italia dovranno accelerare le politiche di adattamento climatico. Tra le azioni necessarie: incremento delle aree verdi, gestione sostenibile dell’acqua, miglioramento della mobilità sostenibile e strategie di raffrescamento urbano per fronteggiare l’aumento delle temperature.

Così come molte città del Sud, nonostante si trovino in una condizione di classifica favorevole e accattivante, dal punto di vista climatico, presentano gravi problematiche che riguardano gli invasi che non riescono più a fronteggiare l’emergenza idrica che da alcuni anni affligge molte zone, causando gravi perdite nelle coltivazioni e dei raccolti.

Emergenza idrica in Puglia, invasi vuoti nonostante le piogge

Per consultare la classifica

Tutti i dati sono consultabili online. Da oggi su Lab24, l’area visual del sito del Sole24 Ore, sono disponibili le classifiche integrali relative ai 15 parametri che compongono l’Indice del clima del Sole 24 Ore: per ciascuna delle città capoluogo prese in esame viene visualizzata una pagella con tutti i dati meteorologici riferiti a pioggia, soleggiamento, vento, ondate di calore, nebbia e così via. È possibile anche visualizzare in sintesi il trend, città per città, degli eventi climatici estremi.