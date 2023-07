Ciclovia Acquedotto Pugliese: al via i lavori di miglioramento

Un investimento complessivo di 100mila euro per la manutenzione straordinaria di 16 km di percorso, per mettere in sicurezza il fondo stradale, le staccionate e i muretti a secco in vista del completamento del nuovo tratto di 8 km

La Ciclovia di Acquedotto Pugliese – un particolare percorso ciclabile e pedonale lungo il “fiume nascosto” della Puglia – sarà oggetto di un programma di interventi di manutenzione straordinaria che riguarderà 16 chilometri della tratta, per renderla ancora più attrattiva e adeguarla in previsione della realizzazione di un nuovo tratto di ulteriori 8 chilometri.

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è un percorso unico alla scoperta del territorio, in una frazione del canale principale di AQP. Un’alternanza di paesaggi rurali e luoghi suggestivi, in cui si rivela la forza evocativa della macchia mediterranea e dei trulli pugliesi. Il tratto attuale rappresenta il primo stralcio di un più ampio percorso, di oltre 450 chilometri, che fa parte del piano della rete ciclabile regionale pugliese.

Gli interventi

I lavori avviati, necessari sia per l’ampliamento sia per risanare i danni causati dalle intense piogge dei mesi scorsi, sono finanziati dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL della Regione Puglia per complessivi 100mila euro e saranno completati nelle prossime settimane da altri interventi su staccionate, muretti a secco e cartelli turistici. Tutto questo richiederà l’interruzione del transito ciclistico per il tempo necessario alla conclusione dei lavori prevista per la fine del mese e consentirà di avere una infrastruttura ciclabile più sicura e funzionale

Gli interventi uniformeranno i 16 chilometri finora a disposizione al nuovo tratto di circa 8 chilometri tra la Pineta Ulmo e il Monte Fellone in agro di Martina Franca (TA), in corso di ultimazione. Presto, dunque, cittadini pugliesi e turisti potranno utilizzare una Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese di 24 chilometri totali, ricchi di storia e suggestioni.

“La Ciclovia – spiega il presidente di Acquedotto Pugliese, Domenico Laforgia – celebra il matrimonio tra storia, passione e servizio alla comunità. Percorrerla, a piedi o in biciletta, è come camminare sull’acqua del canale principale, il fiume nascosto che da oltre un secolo serve la Puglia”.

Una ciclovia prestigiosa

La Ciclovia vanta anche primati e riconoscimenti: è il secondo percorso ciclabile europeo su acquedotto, è parte dell’Itinerario Ciclabile Nazionale n. 11 (Ciclovia degli Appennini) della rete Bicitalia e nel 2014 ha ricevuto la menzione speciale nell’ambito del Premio Nazionale Go Slow.

Acquedotto Pugliese S.p.A., con reti idriche per 20 mila chilometri al servizio di oltre 4 milioni di cittadini, 12mila chilometri di reti fognarie e 184 depuratori, è tra i maggiori player nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato e una delle opere di ingegneria civile più complessa di Europa.

Tale sistema, tra i più lunghi al mondo e che si sviluppa nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Puglia – il più grande italiano per estensione territoriale – garantisce l’approvvigionamento di acqua potabile alla Puglia (100% della popolazione), alla Basilicata (25%) e alla Campania (2%).

I servizi vanno dalla captazione, alla raccolta sino alla potabilizzazione ed alla distribuzione dell’acqua oltre che ai servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Acquedotto Pugliese S.p.A. è la capogruppo e controlla interamente Aseco S.p.A., azienda specializzata nel trattamento e recupero dei rifiuti organici.