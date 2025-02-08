Cibo e transizione ecologica: il dialogo della cittadinanza

Il contrasto allo spreco alimentare deve essere integrato a strategie di governo nell’ambito. A Madonnella la conversazione “Food and the City”

Non solo buono da pensare: il cibo è buono anche per pensare (e non ce ne vogli Levi-Strauss se modifichiamo la sua citazione). Mercoledì 5 febbraio, per la giornata internazionale della prevenzione dello spreco alimentare, il pub scozzese “The Stuart” ha ospitato l’incontro “Food and the City”. Nel cuore del quartiere Madonnella a Bari si è parlato del contrasto allo spreco alimentare – in aumento negli ultimi anni -, e della necessità di costruire una politica urbana del cibo. La serata è partita da un annuncio: il comune di Bari ha aderito a “Generazione Cibo”, il progetto che mira proprio a ridurre lo spreco degli alimenti e a riplasmare un’intera filiera più equilibrata e rispettosa.

A farlo c’erano Antonio Scotti, presidente della fondazione “Farina 080”, Elda Perlino, assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, e Mariavaleria Mininni, professoressa di urbanistica all’Università della Basilicata. Tre protagonisti ma non solo, perché l’evento ha raccolto anche diversi interventi al pubblico. D’altronde, l’obiettivo era quello di inserirsi in un processo di partecipazione allargata. Lo ha ricordato anche Elda Perlino: «un decisione amministrativa ha successo soltanto se condivisa dal basso».

Bisogna cambiare il sistema

Il cibo al centro di un momento di riflessione, momento che spesso si perde tra le attività quotidiane: da qui è partito Antonio Scotti. Da 10 anni infatti con la fondazione “Farina 080” portano avanti il progetto “avanzi popolo” che, con azioni quotidiane, recupera eccedenze alimentari su territorio barese. «L’idea di fondo è che per contrastare gli effetti del cambiamento climatico – e quindi per provare a garantire modelli sostenibili di produzione e consumo – è necessario impattare sulla trasformazione dei sistemi alimentari».

Su questo punto si è collegata l’assessora Elda Perlino, che ha sottolineato la necessità di avere un «approccio integrato a tutte le politiche che riguardano l’ambiente»: strategie di governo sul tema del cibo devono andare di pari passo con quelle dell’igiene urbana, per esempio, e devono sempre tenere d’occhio l’aspetto sociale. Togliendo anche solo una di queste pietre, tutto l’arco della transizione ecologica crolla. È parte dell’arco anche il contrasto allo spreco, che – secondo Perlino – deve passare dall’educazione all’alimentazione e diventare patrimonio comune.

Sempre nell’ambito delle strategie di governo e di pianificazione della città in campo alimentare, a professoressa Mariavaleria Mininni ha affrontato il rapporto città-campagna: la città ha bisogno della campagna e allo stesso tempo ne è il mercato. Alla luce di questo rapporto, la città può influenzare e orientare la produzione; ed ecco, la consapevolezza dei consumatori trasforma la città in un contesto politico.