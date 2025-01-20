CdA ARPA, L’Abbate: la norma va cancellata

Scende in campo a difesa dell’autonomia dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, anche la vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera, l’on. Patty L’Abbate (M5S).

Non accenna a diminuire l’ondata di proteste e di inviti rivolti al Presidente della regione Puglia e al Consiglio regionale affinché tornino sui propri passi e abroghino la norma che istituisce un CdA di nomina politica all’interno dell’ARPA. Dopo la lettera aperta a Emiliano, firmata da oltre 150 persone, compresi i dipendenti di ARPA Puglia, dopo i numerosi interventi di personaggi provenienti da mondi diversi, si schiera contro la norma anche la Vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera l’on. del M5S Patty L’Abbate. Pubblichiamo il testo del suo intervento.

In un periodo storico di transizione dove la sostenibilità ambientale è al centro delle politiche dell’Ue e la Puglia si ritrova a far fronte a emergenze ambientali di particolare rilevanza come le criticità del territorio Brindisino e di Taranto, l’ARPA deve continuare a operare in condizioni di autonomia e indipendenza, distante da pressioni o ingerenze di carattere politico.

L’istituzione di un consiglio di amministrazione con un presidente e altri due componenti al vertice, prevista dalla legge di bilancio della Regione Puglia approvata di recente, rischia di compromettere la terzietà dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, un organismo tecnico-scientifico autonomo e indipendente, autorevole punto di riferimento del mondo scientifico.

Una anomalia rispetto alle altre ARPA

L ‘ ARPA svolge un ruolo delicato considerando non solo la tutela dell’Ambiente e della salute dei cittadini, ma anche la vigilanza sul sistema piccole e medie imprese per supportarle in quella necessaria trasformazione verso un modello circolare e green, utile a permettere loro di restare sul mercato ed essere competitive.

Per le competenze tecniche e in quanto organo terzo, l’ARPA è al fianco della magistratura per inchieste e attività di monitoraggio ambientale dunque il rappresentante legale che con il cda ora sarebbe il presidente deve possedere comprovate capacità e conoscenze scientifiche.

La rappresentanza legale, attualmente appunto in capo al Direttore Generale, passerebbe al presidente creando una sorta di anomalia anche all’interno del panorama italiano delle 21 ARPA regionali inserite insieme all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in un’unica rete funzionale dalla legge 132/2016 istitutiva del Sistema Nazionale di Prevenzione Ambientale. In questo contesto concepito dalle norme istitutive per preservarne l’autonomia e la terzietà l’ARPA Puglia costituirebbe un unicum.

Soltanto in Lombardia è stato attivo un cda fino al 2017 quando la Regione lo eliminò sostituendolo con un presidente ma privo di funzioni di rappresentanza legale.

Necessario un passo indietro

L’istituzione di un cda al vertice dell’ARPA ha innescato una massiccia e corale levata di scudi e non posso che associarmi ai medici, giuristi, docenti universitari, tecnici, ordini professionali, esponenti della comunità scientifica e del mondo accademico, dipendenti ed ex dg della stessa Agenzia, organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste. Fra queste ultime anche Confindustria Puglia ha fatto sentire la sua voce in difesa dell’autonomia dell’ARPA.

Se tante realtà che operano in campi diversi si ritrovano a fare fronte comune significa che è necessario fare un passo indietro.

I cittadini non possono essere privati della garanzia di un servizio di protezione ambientale autonomo.

La norma va cancellata.