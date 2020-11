Casa sostenibile e solidale: la giunta cittadina approva i progetti di riqualificazione

Per partecipare al bando regionale, il Comune di Bari candida a finanziamento gli alloggi ERP

La giunta comunale ha approvato la delibera, proposta dall’assessore al Patrimonio ed ERP (edilizia residenziale pubblica) Vito Lacoppola, che autorizza la partecipazione del Comune di Bari al bando regionale “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia”, prevedendo al contempo una collaborazione con ARCA Puglia Centrale al fine di conseguire maggiori probabilità di ammissione al finanziamento.

Il bando regionale si compone di due linee di intervento:

la linea 1, inerente a interventi di nuova costruzione di edifici nZeb (Nearly zero energy building: edificio il cui consumo energetico è quasi pari a zero) e recupero e/o manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a cura di ARCA e Comuni e l’acquisto di alloggi invenduti di edilizia privata a cura delle ARCA

la linea 2, inerente a interventi di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica a cura dei Comuni.

Considerato che il Comune di Bari e l’Arca Puglia intendono fronteggiare l’emergenza abitativa realizzando nuovi alloggi di ERP attraverso la partecipazione a bandi pubblicati da enti sovraordinati o stipulando accordi tra loro e che, tra le premialità previste dal bando regionale, vi è l’assegnazione di 10 punti in caso di convenzione tra l’ARCA e il Comune per la realizzazione degli interventi proposti, oltre che di ulteriori 10 punti in caso di convenzione tra ARCA e Comune per la realizzazione di interventi congiunti candidati alla linea 2 dello stesso bando, la delibera approvata indica gli interventi che si intendono candidare a finanziamento per la città di Bari.

Di seguito i progetti promossi Comune ed Arca contenuti nella delibera approvata: