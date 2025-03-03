Carnevale in Puglia: martedì grasso tra sfilate, maschere e cortei

L’incertezza delle condizioni meteorologiche ha condizionato, in parte, le sfilate del fine settimana. Ma carri, divertimento e maschere non possono cedere il passo in occasione del Martedì grasso. E così, tra “funerali” e rituali, ecco il programma di alcune delle feste in programma martedì 4 marzo in Puglia

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Carnevale di Putignano

È intenso l’ultimo atto del Carnevale di Putignano. Martedì 4 marzo Nicola Lagioia, autore vincitore del Premio Strega, si fa guida nel labirinto del Carnevale, conducendo in una lectio che esplorerà il potere delle maschere, della satira e dei mondi rovesciati (Palco del Folle, Largo Porta Nuova, ore 17). Una lectio con uno dei più grandi narratori italiani contemporanei, in produzione originale per il Carnevale di Putignano. Un’occasione unica per entrare nel cuore pulsante della satira e della sua forza sovversiva.

La giornata del 631° Carnevale di Putignano si chiude poi con l’ultima notte di follia: i giganti di cartapesta avanzano tra la folla, le maschere danzano sull’orlo dell’oblio, il caos si fa rito. E poi? Poi il fuoco. La Notte della Taranta. Il funerale di Re Carnevale. La Campana dei Maccheroni… Info su www.carnevalediputignano.it

Il Carnevale a Casa di Pulcinella

Prosegue il Carnevale alla Casa di Pulcinella a Bari. Martedì 4 marzo alle ore 18 si rinnova il magico incanto del teatro di burattini: in scena Paolo Comentale con le musiche travolgenti del maestro Andrea Gargiulo.

Sarà Pulcinella, il protagonista dello spettacolo e beniamino del pubblico, a coinvolgere grandi e piccini in un rapporto diretto e creativo.

Nello spettacolo Pulcinella, la maschera più celebre e più famelica del mondo, è alle prese con i suoi eterni avversari. Incontra prima un cane, poi un prepotente. E così via: uno scheletro, un giudice, un cappuccino e un boia… Info 0805344660

I Funerali di Ze Pèppe

Martedì 4 marzo, nel ricco calendario di appuntamenti del Carnevale di Manfredonia, è in programma il tradizionale del rito dei Funerali di Ze Pèppe. La giornata parte nella mattinata con la possibilità di visitare la mostra fotografica dedicata a Lucio Dalla e, nel pomeriggio, talk su Lucio Dalla, raduno dei partecipanti alla sfilata dei gruppi mascherati e Golden night, con sfilata tra musica e divertimento.

La morte di Carnialòn?

Appuntamento conclusivo del Carnevale di Marina Franca il 4 marzo. Il martedì grasso l’associazione Terra Martinae-Castrum Vetus metterà in scena la seconda edizione de La morte di Carnialòn? con inizio alle 18.30 partendo da piazza XX Settembre. Il corteo proseguirà in piazza Roma, in corso Vittorio Emanuele, piazza Plebiscito, piazza Maria Immacolata, per concludersi in piazza Garibaldi.

L’evento, che nella precedente edizione ha registrato una considerevole partecipazione, si svolge in collaborazione con la Proloco Martina Franca e la Banda della Città di Martina Franca e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale-Assessorato alle Attività Culturali e Spettacolo.

Palio del Viccio

Il Carnevale di Palo del Colle è pronto al giorno più atteso. Il 4 marzo il Palio del Viccio animerà Corso Garibaldi a partire dalle 15:30, con la cerimonia di apertura seguita dalla gara alle 16. Al termine della competizione, i festeggiamenti si sposteranno in Piazzale Domenico Guaccero, nei pressi della stazione FAL, con la sfilata dei carri allegorici e un DJ set. A chiudere il Carnevale 2025 sarà un grande concerto gratuito di Anna Tatangelo, in programma alle 20:30 sempre in Piazzale Domenico Guaccero. La cantante proporrà i suoi più grandi successi, oltre ai brani del suo nuovo percorso musicale, iniziato nel 2024 con il singolo Mantra.

Necchino Rocchiotello

Si celebra un funerale particolare anche a Troia, in provincia di Foggia. La Pro Loco APS di Troia e la cittadinanza tutta annuncia la scomparsa di Necchino Rocchiotello. Il corteo funebre si terrà martedì 4 marzo alle 18:00 partendo da Via Regina Margherita 105. A seguire, alle 19:00, è in programma “U Ch’nzòl” in Piazza Giovanni XXIII, un momento di condivisione offerto da parenti e amici del defunto. , in provincia di Foggia. Lae la cittadinanza tutta annuncia la scomparsa di. Il corteo funebre si terrà. A seguire, alle 19:00, è in programma “U Ch’nzòl” in Piazza Giovanni XXIII, un momento di condivisione offerto da parenti e amici del defunto.

Il Carnevale a Ostuni

Martedì 4 marzo, Ostuni si riempirà di festa e colori per la grande sfilata di Carnevale, un evento che coinvolgerà l’intera comunità in un’esplosione di allegria e creatività. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 presso l’area mercatale, punto di ritrovo da cui partirà il corteo festoso che attraverserà le vie principali della città. Il percorso della sfilata toccherà via Nino Sansone, via Giovanni XXIII, via Pola, via Continelli, via Ludovico Pepe, via Giordano Bruno, via Ayroldi per poi concludersi nella splendida Villa Comunale, cuore pulsante della manifestazione. Ingresso libero.

‘U Carnevale de na vote

Undicesima edizione del Carnevale della tradizione tarantina. Martedì 4 marzo si festeggia “U Carnevale de na vote”, con partenza da palazzo Galeota (Taranto Vecchia): appuntamento nel pomeriggio con A muerte ‘u tate, con l’allegorico Funerale del Carnevale.

Carnevale inclusivo

Nell’ambito del Carnevale inclusivo a Foggia, martedì 4 marzo è in programma “Carnival party” presso “La Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte”: appuntamento dalle ore 17.00 alle ore 20.00 per un evento aperto alla cittadinanza, organizzato in collaborazione con Associazione “Il Girasole” nell’ambito del progetto “All Aut inclusive”.