Capurso, al via il progetto “StradaxStrada”

Finanziamento dalla regione Puglia di 248mila euro per riqualificare le strade pedonali e riportare le basole al posto del cemento

Si chiama StradaxStrada il finanziamento che il Comune di Capurso ha ottenuto dalla Regione Puglia per riqualificare e, ove possibile, recuperare le pavimentazioni delle strade del tessuto urbano della città di Capurso. Da qui è nato l’omonimo progetto che guarda, in particolar modo, gli assi viari che si diramano dalla principale via Madonna del Pozzo verso la vicina via Ortolabruna, ad oggi pavimentati con materiali prevalentemente incongrui rispetto al contesto nel quale sono inseriti. La presenza di asfalto e cemento posti in essere nel corso degli anni per risolvere problemi momentanei di ripianatura del manto stradale, lascerà dunque il posto ai materiali di progetto, per uniformarsi alla riqualificazione che l’amministrazione comunale ha avviato in questi anni.

Gli interventi

“Con il finanziamento StradaxStrada sono arrivati 248mila euro – spiega il sindaco Michele Laricchia -. Abbiamo da subito avuto le idee chiare sull’utilizzo delle risorse puntando sulle stradine perpendicolari a via Madonna del Pozzo, partendo da via Vittorio Veneto fino ad arrivare a via Battaglia. A memoria, e vivo a Capurso da sempre, le stradine pedonali adiacenti a via Madonna del Pozzo hanno solo subito interventi peggiorativi sul manto stradale. È finalmente arrivato il momento di basolarle garantendo la giusta dignità ai residenti. Questo importante finanziamento della Regione Puglia ci permetterà di fare un intervento di portata storica per la nostra città e la nostra comunità”.

È prevista, quindi, la completa rimozione delle attuali e degradate pavimentazioni in asfalto e cemento e la realizzazione di una nuova pavimentazione in basole di pietra calcarea che, per riferimenti storici e culturali, nonché per reperibilità e congruenza tecnologica, risulta quello più appropriato al contesto locale.

Anche il miglioramento della viabilità urbana

Tra gli obiettivi di “StradaxStrada” rientrano anche il miglioramento della viabilità urbana, della sicurezza del traffico pedonale e, inoltre, l’aumento della dotazione di infrastrutture stradali e di opere, in continuità con il programma di sviluppo e riqualificazione della città, con una particolare attenzione per le aree selezionate dall’amministrazione.

Le strade oggetto dell’appalto sono nel dettaglio via Vittorio Veneto, via Converso, via Pacifico, via Pasqualicchio e via Battaglia. La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Vulpio Costruzioni srl. Le restanti traverse, via Volpe, via Tanzella e via Giaquinto saranno realizzate con un altro appalto in fase di aggiudicazione.