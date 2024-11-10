Cala il sipario su Ecomondo ma già se ne sente la mancanza

Chiude l’edizione 2024 di Ecomondo che si configura come un evento con numeri da record

I numeri parlano chiaro: si è registrato un +5% di presenze totali rispetto all’edizione precedente (e +4% quelle estere), 1.620 brand espositori (contro 1.520 dell’anno prima), che hanno occupato 166.000 mq nel quartiere fieristico, ampliato con due nuovi padiglioni per rispondere ad una domanda crescente di presenza da parte delle aziende (+10% di espositori rispetto al 2023).

Ecomondo si è confermato anche luogo di incontro per l’innovazione tecnologica delle imprese, il mondo della ricerca, i professionisti del settore e le delegazioni internazionali, con oltre 200 convegni, oltre 3500 business matching e workshop in programma, accessibili anche online mediante una piattaforma dedicata mentre i giornalisti accreditati da ogni parte del mondo hanno toccato quota 650 e messo la fiera e Rimini al centro dei riflettori internazionali.

Sostenibilità al centro degli investimenti, una priorità sempre più sentita

Lo dicono tutti i sondaggi e le previsioni: la sostenibilità è al centro delle urgenze e di ogni strategia futura, per la società e le imprese, a livello globale ed Ecomondo si profila come hub internazionale di primaria importanza per la green and circular economy, grazie alla sinergia con l’Agenzia ICE e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con la rete globale di regional advisor di IEG e anche della Regione Emilia-Romagna.

Cosa possiamo portarci a casa da Ecomondo 2024: news in pillole

In questi giorni è stato possibile avere una completa panoramica sulle ultime tendenze e sfide nel campo della sostenibilità a livello internazionale: dalla Circular economy alla bio economia, dalla Water & Blue Economy, al monitoraggio dei cambiamenti climatici, la finanza sostenibile.

L’innovazione come chiave della sostenibilità è il fil rouge che ha caratterizzato fortemente Ecomondo 2024, declinato nel fenomeno delle start up, ma anche dei brand espositori: negli ultimi 5 anni il 78,4% delle imprese ha investito in innovazione per la sostenibilità (indagine Ecomondo-Unioncamere condotta su un campione di imprese dell’ecosistema della manifestazione).

Una finestra aperta sulle professioni green. Si è creata una grande attenzione ai temi della formazione e qualificazione professionale per l’orientamento dei giovani verso le professioni green presenti e future.

È già in atto una significativa domanda di upskilling e reskilling per fare fronte alla difficoltà di reperire professionalità green, in linea con investimenti e progetti delle aziende. Studenti universitari e professionisti hanno visitato Ecomondo e partecipato alle iniziative di formazione e orientamento, insieme a 2.800 studenti delle scuole superiori.

Al momento però la situazione a livello di indirizzo scolastico resta la medesima, nonostante la continua esigenza di trovare professionalità esperte in temi green. Anche le Università, oltre a (pochi) indirizzi ambientali giocati all’interno di corsi di laurea in Architettura, non stanno prendendo in considerazione questa forte richiesta che arriva dal mondo del lavoro.

C’è sempre più bisogno di “Healthy Cities”, ossia di ripensare le città per la salute dei cittadini.

Ad Ecomondo si è svolta la seconda sessione sul tema Healthy Cities con focus sulla rigenerazione urbana in chiave salute e sostenibilità. Sono stati presentati i nuovi modelli di governance per la salute urbana (health city management) e le reti di città impegnate nella promozione della qualità della vita. È stato messo in luce come gli agglomerati urbani, che ospitano il 55% della popolazione mondiale su appena il 3% della superficie terrestre, siano responsabili del 75% delle emissioni di CO2 e consumano il 70% dell’energia e il 75% delle risorse naturali globali.

Forestazione e rigenerazione urbana un altro tema importantissimo visto i recenti problemi ambientali derivati dal consumo del suolo e alla scarsa e poco curata forestazione.Tra i progetti presentati, significative le esperienze dei ´Parchi della salute´ di Pesaro e Pavia, la strategia di forestazione urbana di Mantova e iniziative innovative come il

Melpignano Food Lab, il primo Master universitario (gratuito il primo anno) in “Gastronomie territoriali sostenibili e food policies”, realizzato grazie a una collaborazione tra l’Università del Salento e l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, in Piemonte.

Gli Stati Generali del Suolo. La terza edizione degli Stati Generali della Salute del Suolo, organizzata dal Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo in collaborazione con la European Mission ´A Soil Deal for Europe´, Re Soil Foundation, Coldiretti e il Gruppo Coordinamento Nazionale per la Bio economia, ha affrontato le sfide cruciali per la tutela del suolo europeo.

Secondo l’Osservatorio europeo per il suolo, il 60-70% dei suoli dell’UE è attualmente soggetto a processi di degrado, con una perdita annuale di 7,5 milioni di tonnellate di CO2 dai terreni agricoli.

Il suolo è una risorsa vitale, limitata, non rinnovabile né sostituibile. La sua salute è cruciale per la qualità dell’ambiente, per la salute pubblica e per lo sviluppo economico. Un suolo degradato rappresenta una criticità complessa e di difficile soluzione, motivo per cui sarà tra i temi chiave della COP29, che si aprirà a Baku alla fine del mese.

Infrastrutture idriche: organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, il convegno ha fatto il punto sulle attività dei Commissari straordinari di Governo per le infrastrutture, le risorse e i servizi idrici. L’evento ha evidenziato come il potenziamento e il completamento delle infrastrutture idriche siano diventati sempre più urgenti, sia per l’attuazione delle direttive europee sia per far fronte alle emergenze indotte dai cambiamenti climatici.

La sessione, presieduta da esperti del settore tra cui Alessandro Bratti dell’Autorità di Distretto del Bacino del Po e Francesco Fatone dell’Università Politecnica delle Marche e responsabile del CTS per l’area water, ha visto gli interventi dei diversi Commissari straordinari. Particolare attenzione è stata dedicata alle attività del Commissario unico per la depurazione e alle azioni del Commissario per la siccità. Di particolare interesse la presentazione dei progetti relativi alle grandi dighe ancora incompiute, come quella di Campolattaro in Campania e Pietrarossa in Sicilia, opere strategiche per l’accumulo pluriennale della risorsa idrica.



Anche in Puglia ci sono due dighe che attendono di venire completate: quella di Saglioccia in agro di Altamura, in località Tempa Bianca, ma con le opere di presa, di scarico, di derivazione e le relative apparecchiature elettromeccaniche mai entrate in esercizio. La seconda, il completamento della diga del Pappadai, inutilizzata da oltre trent’anni, per la quale la Regione Puglia ha destinato 6 milioni del Programma operativo complementare (Poc). Vista la crisi idrica ancora in corso nella regione Pugliese, c’è da augurarsi che i progetti vengano portati a termine.

Ecomondo saluta e tornerà alla Fiera di Rimini dal 4 AL 7 novembre 2025. E già se ne sente la mancanza.