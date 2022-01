Buon 2022, tra Covid e inquinamento

Potenziamento dei drive through e delle vaccinazioni, anche per i bambini. Ma stiamo meglio rispetto agli altri anni. Intanto, per il nuovo anno è fondamentale evitare l’aumento della temperatura globale per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici

Iniziare il nuovo anno parlando di salute non è il massimo della “positività”. Anche il termine positivo oggi ha assunto un’accezione negativa, ma stiamo vivendo un periodo molto difficile che ci sta costringendo a scelte anche dolorose, che lascerà comunque delle cicatrici in ognuno di noi, dalle quali sarà faticoso uscirne, ma ne usciremo.

Per il nuovo anno dovremmo tutti fare una promessa: leggere e informarci con spirito critico, evitando gli algoritmi dei social e del web. Affidiamoci alla conoscenza e alla competenza acquisite nel corso dei secoli dalla scienza, più che altro perché si è evoluta imparando dagli errori e non affidandosi alla fantasia. Il pensiero critico è ciò che ci distingue da tutto, cerchiamo di usarlo con cognizione di causa.

Covid e Natale

Un altro aspetto da considerare per il nuovo anno è il Covid. Sono due anni che ne parliamo in tutte le salse, in qualsiasi luogo e durante tutta la giornata. C’è persino chi se lo sogna la notte. Il Covid è una malattia con la quale dobbiamo convivere finché non sarà resa inoffensiva, come già accaduto in passato per altre malattie che hanno decimato le popolazioni.

Covid, vaccini e tamponi in Puglia

Per le festività, intanto, in considerazione degli aumenti dei casi, le Regioni stanno incrementando i punti dove poter eseguire i tamponi e aumentare le somministrazioni dei vaccini. In Puglia, a Bari, sono stati incrementati gli orari del drive through al quartiere Japigia ed è stata realizzata una nuova postazione a Triggiano.

«Attualmente – spiega il dg della ASL, Antonio Sanguedolce – sono operativi 14 punti tampone: due a Bari città, uno nel quartiere Japigia e l’altro all’Ospedale Di Venere. Gli altri sono ad Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Corato, Gravina, Grumo Appula, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Rutigliano. In media vengono eseguiti 60mila tamponi alla settimana. Il piano operativo della ASL prevede inoltre una estensione delle giornate di apertura delle postazioni tamponi di Acquaviva, Gravina, Monopoli, Ruvo, Santeramo, Rutigliano e un aumento delle fasce orarie delle postazioni di Altamura, Grumo Appula e Molfetta. A tutte le postazioni che effettuano tamponi molecolari si accede solo su prenotazione».

Dal 3 gennaio, sono aperte le prenotazioni per vaccinare la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. «La Regione Puglia – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – è prima in Italia per le vaccinazioni della fascia di età 5-11 anni con l’11,8%, seguita dalla Lombardia al 10,8%, su una media nazionale del 7,3% (fonte Governo). Dal 3 gennaio le famiglie potranno prenotare il vaccino anticovid per i bambini anche sul sito “lapugliativaccina” o attraverso i CUP e i FarmaCup. Questo servizio si aggiunge alle sessioni vaccinali nelle scuole, che proseguono anche a gennaio, e alla possibilità di ricevere il vaccino nello studio del proprio pediatra, o durante gli open day o nei centri specialistici di cura per chi ha fragilità». Anche per le terze dosi, la Puglia è al 39%, sopra di quattro punti rispetto alla media italiana.

Tutti sappiamo che i casi sono aumentati in questo periodo, ma in rapporto al 2020 e al 2021 la situazione tutto sommato è migliorata, proprio grazie alle vaccinazioni.

Per cui, continuiamo a vaccinarci e a rispettare le misure anti contagio. Come ogni cosa in questo mondo, tutto passa, prima o poi.

Ambiente 2022

Per quanto riguarda l’ambiente, ora dobbiamo prendere una posizione netta. Senza se e senza ma. Le lobby e i grandi imperi industriali ed economici spingono verso una direzione, ma sappiamo oramai molto bene che ci stiamo avviando a gran velocità verso il baratro. I cambiamenti climatici sono ormai evidenti e sempre più estremi. Dopo la Cop26, con le sue mezze vittorie e mezze sconfitte, abbiamo capito che dobbiamo muoverci insieme “singolarmente”, partendo proprio dal nostro piccolo. Ben venga, allora, qualunque azione che possa salvaguardare l’ambiente: differenziare i rifiuti, riciclare, ridurre i consumi e l’inquinamento, puntare sulle fonti energetiche green e rinnovabili, ma soprattutto piantare alberi, ovunque. Ci sono progetti per foreste urbane, riqualificazione green di terreni incolti e di siti industriali dismessi. Qualcuno ha pensato anche di acquistare un bosco per salvarlo dal cemento, come è accaduto a Conversano, dove un’associazione sta raccogliendo i fondi. Il PNRR in Italia ha delle potenzialità, di cui non tutti sono convinti, ma serve l’impegno di tutti per applicarle e ampliarle. Si può sempre migliorare in corsa.

Insomma, come ogni anno, speriamo che il nuovo anno sia sempre migliore del precedente, ma regolarmente dimentichiamo un passaggio fondamentale: dipende tutto solo da noi. Buon 2022.