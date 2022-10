Bonus edilizi, perquisizioni in mezza Italia

Due distinte operazioni di Carabinieri e Guardia di Finanza tra Napoli, Roma, Latina e Caserta, e poi Puglia, Basilicata, Veneto ed Emilia Romagna, hanno portato alla scoperta di un sistema per frodare lo Stato

I bonus sono una manna per i cittadini, soprattutto in questo momento in cui la liquidità scarseggia, i costi dei materiali ed energetici sono aumentati a dismisura e il rischio di chiusura per molte aziende è reale e imminente. Per queste ragioni, ogni qualunque forma di bonus diventa una forma vitale di sostentamento per la società.

I bonus edilizi sono tra gli incentivi più ricercati, attuati e apprezzati, perché permettono di adeguare o rinnovare le strutture edilizie a costi decisamente vantaggiosi. Ma ciò nonostante, qualcuno ha pensato bene di approfittare delle misure governative per lucrare in maniera indebita.

È ciò che è accaduto tra Napoli, Puglia, Basilicata, Veneto ed Emilia Romagna, in due distinte operazioni condotte dalla Guardia di Finanza.

Carabinieri e Fiamme Gialle, perquisizioni in 4 regioni

Ben 200 tra Carabinieri e finanzieri hanno eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura di Bari, nei confronti di 51 persone, 7 società e in uno studio di un commercialista.

L’attività è partita da un controllo effettuato dai Carabinieri di Palo del Colle a due imprenditori edili, scoperti con numerose carte prepagate e contanti. Da qui, nel corso delle indagini è stato scoperto un gruppo criminale che, con prestanome, attingeva ai fondi statali, facendo figurare cantieri e lavori mai eseguiti.

Bonus edili a Napoli, Caserta, Roma e Latina

A Napoli, le Fiamme Gialle hanno sequestrato ben 186 milioni relativi ai crediti d’imposta utilizzati per bonus facciate, ecobonus e ristrutturazioni edilizie.

Anche in questo caso, le richieste dei bonus riguardavano lavori mai eseguiti. Con questi incentivi sono stati acquistati circa 70 immobili tra le province di Napoli, Roma, Latina e Caserta. Il denaro e gli immobili sono stati così sequestrati.