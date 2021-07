Blue Community, in Sardegna 10 aziende insieme tutelano mare e ambiente

MEDSEA ha creato una community per salvaguardare il mare e l’ambiente. L’obiettivo è “contaminare” il Mediterraneo con buone pratiche e modelli di sostenibilità applicabili

Sono 10 le aziende sarde che hanno deciso di creare una comunità per difendere insieme l’ambiente e il mare della Sardegna. È la neonata Blue Community di MEDSEA, fondazione impegnata nella tutela degli ecosistemi marino costieri.

Per alcune aziende sarde la svolta green non è recente, ma l’innovazione sostenibile necessita prima di tutto di una “transizione culturale aziendale”. Per alcune realtà produttive, il recupero degli scarti di produzione è diventata l’occasione per dare nuova vita ad oggetti di design, come nel laboratorio in corso di Nieddittas, azienda sarda leader nella mitilicoltura che, attraverso il riutilizzo delle plastiche delle retine, mira a creare degli oggetti di ecodesign per l’arredo urbano nell’ambito del progetto Blue Lab di MEDSEA.

Alcune aziende isolane hanno sviluppato il proprio modello di business sulla crescente domanda di mercato di prodotti più green. È l’esempio di Edizero Architecture for peace di Guspini, specializzata nella produzione di biomateriali ad alta funzionalità tecnologica che trasforma gli scarti delle materie prime come la lana, sughero o canapa in materiali di bioedilizia.

A Cagliari, Sailover, sul modello Uber, sta espandendo la sua flotta di barche a vela a noleggio, a bassissimo consumo (meno di un litro a viaggio) per mettere in connessioni skipper e turisti che vogliono fare una gita in barca anche solo per poche ore. Nell’ecoturismo, due realtà dell’accoglienza, l’Hotel Nascar a Santa Maria Navarrese e la Dimora diffusa Aquae Sinis a Cabras sono impegnate nell’efficientamento energetico e idrico, nell’approvvigionamento a filiera corta e nel recupero dell’architettura ed edilizia tradizionale.

L’isola ispira professionisti di ritorno, come nel caso di Luisa Camoglio, medico sardo in Olanda, che è tornata a casa per mettere su un’azienda vitivinicola biologica a Sant’Antioco “la Casa di Sophia”.

Secondo il Rapporto sull’economia circolare in Italia 2021, a cura del Circular Economy Network, l’Italia è virtuosa e si colloca al primo posto in classifica tra i cinque principali Paesi europei.

«La Sardegna offre tante possibilità per sperimentare modelli economici circolari e sostenibili che sfruttino appieno il grande patrimonio naturale che abbiamo ereditato per riconsegnarlo alle future generazione ancora più bello e preservato – racconta Alessio Satta, presidente della Fondazione MEDSEA – e quest’approccio sta diventando un nuovo modo di essere, comunicare e fare impresa oggi: alcune realtà nazionali hanno già colto la sfida, bellissime realtà sarde innovative nascono già con questi presupposti o si ripensano completamente. Per noi di MEDSEA questo è un evento speciale ispirato dal manifesto per la Sardegna di Stefano Asili, uno dei migliori designer e grafici d’arte contemporanei degli ultimi decenni, recentemente scomparso. È una chiamata alle armi per tutti, sardi e non sardi, per difendere la bellezza della nostra terra, del suo ambiente e del suo paesaggio».