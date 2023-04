Bioeconomia, la rivista Sustainability premia la Puglia

Soddisfazione dal consigliere regionale Parchitelli e dal responsabile scientifico Tarsitano

Il processo partecipativo realizzato in tutto il territorio pugliese ha ricevuto il plauso dalla rivista internazionale ‘Sustainability’ che analizza la sostenibilità sociale degli esseri umani e fornisce un forum avanzato per gli studi relativi alla sostenibilità e allo sviluppo sostenibile.

A darne notizia, la consigliera regionale e vicesegretaria del PD Puglia Lucia Parchitelli e la dott.ssa Elvira Tarsitano – responsabile scientifico del progetto del Centro per la Sostenibilità dell’Università di Bari.

L’obiettivo della rivista è quello di incoraggiare i ricercatori a pubblicare in dettaglio le loro ricerche sperimentali, relative alle scienze naturali e applicate, all’ingegneria, all’economia, alle scienze sociali e umanistiche per consentire previsioni e valutazioni d’impatto del cambiamento globale e dello sviluppo relativi alla sostenibilità.

“Il processo partecipativo proposto, attivato dal Centro per la Sostenibilità e Centro per l’Innovazione e la Creatività dell’Università di Bari e Confindustria Puglia, ha promosso, su tutto il territorio pugliese, un percorso di cambiamento basato sui principi della Bioeconomia e dell’economia circolare. In particolare, i principali stakeholder e osservatori privilegiati sono stati impegnati in un percorso dagli effetti particolarmente innovativi, frutto della individuazione e della condivisione di nuovi modelli di produzione e di consumo locali fortemente indirizzati alla sostenibilità, allo scopo di promuovere un modello del fare impresa che metta in dialogo settori dell’economia e del lavoro differenti e complementari” ha detto Tarsitano.

Gli attori coinvolti, infatti, Università, Confindustria e Regione Puglia hanno potuto riflettere sul sistema doppia economia-ambiente, condividere buone pratiche e promuovere l’adozione di stili di vita e stili di consumo più compatibili con i principi della bioeconomia ed elaborare una proposta di legge regionale partecipativa per la bioeconomia nella regione Puglia come espressione della collaborazione tra diversi organismi e istituzioni.

“La proposta di legge ‘Disposizioni in materia di Bioeconomia’, di cui sono stata prima firmataria è stata cosi redatta e presentata il 29 aprile 2021 su iniziativa del Gruppo consiliare Pd, ed ha l’obiettivo di riconoscere, per la Regione Puglia, l’importanza di sviluppare una strategia di sviluppo territoriale ispirata ai principi della Bioeconomia” ha spiegato Parchitelli. “Purtroppo varie vicissitudini tra cui le emergenze sanitarie che si sono verificate in questi ultimi anni non hanno permesso che la proposta compisse l’iter programmato, ma sono certa che potrà riprendere al più presto il suo cammino”.

La legge finalizzata alla promozione e allo sviluppo della bioeconomia è stata declinata in quattro principali aree: rifiuti e cambiamenti climatici; cibo, salute e stili di vita; nuovi modelli di impresa; sviluppo sostenibile del territorio. Una proposta nata dalla collaborazione con il Centro di Eccellenza per la Sostenibilità dell’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ di Bari, in partenariato con il Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività dello stesso Ateneo e Confindustria Puglia.