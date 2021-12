Bilancio di Sostenibilità e Consapevolezza 2020 di Branca International

Produzione in crescita a 55mila tonnellate e ricavi a oltre 228 mln. Migliorati tutti gli indicatori di sostenibilità ambientale e sociale e raddoppiati gli investimenti a favore delle comunità. Rafforzato il welfare aziendale per il benessere dei dipendenti

Branca International, gruppo leader nel settore delle bevande alcoliche con 12 brand principali ed esportazioni in 160 Paesi, ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità e Consapevolezza 2020 che vede, pur nel contesto critico del primo anno della pandemia, il miglioramento di tutti i principali indicatori della produzione e della sostenibilità sociale e ambientale.

“Economia della consapevolezza”

“I valori guida attorno ai quali il Gruppo Branca International si è sviluppato, oltre all’eccellenza dei prodotti, sono l’attenzione alle persone, considerate sempre come un fine e mai come un mezzo e l’impegno ad uno sviluppo inclusivo delle istanze sociali ed ambientali”, commenta Niccolò Branca, Presidente di Branca International (nella foto).

“L’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020 e che ancora oggi viviamo, ha portato con sé crisi economiche e sociali e ciò ha reso ancora più evidente quanto i diversi attori produttivi e sociali, e con loro ogni persona, siano interconnessi e interdipendenti. Non bisogna perdere questa occasione per dare un senso al periodo difficile che stiamo vivendo: se vogliamo cambiare, la prima cosa è una ri-evoluzione della coscienza, riscoprire la centralità della consapevolezza, anche nel fare impresa. Un approccio, quello dell’economia della consapevolezza, nel quale ci riconosciamo e sulla base del quale operiamo. Noi guardiamo all’utile generativo, un utile perseguito nel rispetto delle persone e dell’ambiente, il nostro Bilancio di Sostenibilità e Consapevolezza esprime una visione che guarda al valore e non solo al successo e che ha in Benessere, Cura, Interdipendenza, Sostenibilità e Consapevolezza le sue parole chiave. “

Sostenibilità ambientale e sociale in crescita

Nell’anno, i volumi di produzione hanno raggiunto le 55 mila tonnellate registrando un incremento di 30 tonnellate rispetto al 2019. Le vendite si sono attestate a quasi 50 milioni litri, in lieve flessione (-3,5%), nonostante il calo della domanda globale degli spiriti che solo in Italia ha registrato nel 2020 una flessione del 21,43% dovuta soprattutto alle restrizioni al consumo fuori casa in conseguenza della pandemia. I ricavi del Gruppo sono stati pari a 228,4 milioni di euro.

A fronte di un aumento della produzione, il Gruppo ha registrato importanti progressi in tutti gli indicatori di sostenibilità ambientale e sociale:

Consumi energetici – 6%

Intensità energetica (consumi energetici / volumi di produzione) – 7%

Rifiuti -268 tonnellate

Emissioni totali – 8 tonnellate Co2 equivalenti

Investimenti per le comunità locali +97%

Al 31 dicembre 2020 i dipendenti del Gruppo Branca International sono 327, dei quali il 99,7% con contratto a tempo indeterminato, in flessione marginale per il solo effetto del turnover rispetto al 2019 e in crescita del 10% rispetto al 2018.

Welfare aziendale

A favore dei dipendenti, nel 2020, sono state introdotti nuovi programmi tesi a rafforzare il welfare aziendale nel contesto dell’emergenza pandemica, in particolare per tutelarne il benessere fisico e mentale sono stati attivati colloqui di sostegno psicologico per i collaboratori in smart working, rimborsi spese per favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto individuale, servizi medici in outsourcing e coperture mediche, corsi di yoga on line e un club virtuale di cucina e pasticceria.

Sempre a tutela dei dipendenti, e prescindendo da valutazioni legate ai costi, sono stati modificati i turni di produzione al fine di ottimizzare il distanziamento tra le persone.

Nel 2020 il Gruppo ha sostanzialmente raddoppiato (97%) i contributi erogati a favore delle comunità dove si collocano gli stabilimenti produttivi, in Italia e in Argentina, collaborando e fornendo sostegno economico a istituzioni e fondazioni locali, quali, in Italia, il Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano.

Formazione in primo piano

Il Gruppo, che pone da sempre grande attenzione al tema della formazione, nel corso del 2020 ha risposto all’emergenza sanitaria riorganizzando tempestivamente i processi di formazione attraverso modalità digitali.

Nel rispetto della gestione consapevole del business, il Gruppo ha proseguito nella strategia di approvvigionamento di prodotti e servizi green e sostenibili, secondo i principi del “Green Procurement”.