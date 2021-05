Bici e trekking, è l’Ecoweekend di fine maggio in Puglia

Lungo la strada per raggiungere il monte vedremo una torre di avvistamento della metà del XVII secolo fare capolino tra gli ulivi prima di riempirci gli occhi di natura con il mare sempre a portata di sguardo. Percorrendo il sentiero a ridosso del mare ci si immerge in un panorama mozzafiato e nei profumi della macchia mediterranea che faranno dimenticare tutto il resto mentre si sale per raggiungere la vetta e la necropoli daunia testimonianza degli antichi abitanti del luogo. Punto d’incontro: Stazione di servizio Piemontese, Mattinata (FG)



Sabato 29 (ore 17.30) c’è anche Puglia ArcheoTrekking – Tra Querce e Eremi. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. Punto d’incontro: Foresta di Mercadante

Domenica 30 ore 18:00 appuntamento con Puglia Archeo – Trekking – Tra mare e ipogei (costa di Polignano). Si percorrono i sentieri lungo la costa di Polignano, per scoprire luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.

Nel capoluogo pugliese, invece, domenica 30 ore 18.00 appuntamento con “La poesia di Bari: Di Arco in Arco”. Una visita guidata esperienziale per esplorare le più antiche e caratteristiche viuzze di Bari Vecchia, tra archi e corti di epoca medievale. Punto d’incontro: Piazza Federico II c/o ingresso Castello

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico.

Alla scoperta di Canusium