B&B nel mirino dei NAS

Continuano i controlli in tutta Italia. Solo in Puglia 288

Non si fermano i controlli a tappeto dei B&B in Italia da parte dei Carabinieri dei NAS, mirati ad accertare eventuali illeciti di natura amministrativa o penali. I controlli, avviati nel mese di novembre 2024, sono stati intensificati nella Capitale in occasione dell’anno giubilare.

Al termine delle verifiche, d’intesa con il Ministero della Salute, i Carabinieri hanno controllato quasi 2.500 B&B, scoprendo oltre 500 casi non conformi alle normative di settore.

Gli illeciti accertati riguardano gli aspetti igienico-sanitari, le carenze strutturali e autorizzative.

Complessivamente, sono state segnalate 435 persone all’Autorità Amministrativa e 48 all’Autorità Giudiziaria; sono state accertate 731 violazioni amministrative e 61 penali, mentre le sanzioni pecuniarie superano oltre le 500mila euro.

Per quanto riguarda la Puglia, i controlli sono stati 288, 81 sono i casi non conformi. Sono 78 le persone segnalate, mentre 11 le denunce. Complessivamente le sanzioni ammontano a 43mila euro. Infine, sono stati 5 i sequestri, per un valore complessivo di 3 milioni di euro.

Particolare attenzione, questa volta, anche all’obbligo dei gestori di identificazione degli ospiti: vista la complessa situazione internazionale e il notevole afflusso di fedeli per il Giubileo, il Ministero degli Interni ha deciso di intensificare i controlli per scongiurare l’arrivo in Italia di persone pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza delle città. Da qui la necessità di identificare personalmente e fisicamente gli ospiti, come prevede la nuova normativa, e non più con check-in da remoto. Per i gestori che non abbiano adempiuto agli obblighi di legge, è previsto l’arresto fino a 3 mesi o un’ammenda fino a 206 euro.

In questo caso, le violazioni all’articolo 109 del TULPS accertate sono state 43.

Un sequestro da segnalare è avvenuto a Pescara, dove un immobile classificato come laboratorio e officina per artigiani, ex sartoria, era stato adibito abusivamente al piano terra a B&B.