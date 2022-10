Bari, parte la raccolta selettiva dei rifiuti

Il Capoluogo pugliese scelto per il primo test italiano. Intanto da lunedì il porta a porta al San Paolo

Bari è stata scelta pe un innovativo test su una nuova tipologia di macchine per la raccolta stradale ingegnerizzata dei rifiuti: saranno installate in città due nuove eco-stazioni per la raccolta selettiva di rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro.

Voluto dal Comune di Bari, da CONAI e da Amiu Puglia, il progetto è unico nel suo genere in Italia: vuole studiare più da vicino la gestione dei sistemi di raccolta stradale ingegnerizzata per capire come la raccolta differenziata dei rifiuti urbani possa essere migliorata.

Bari diventa così la prima città italiana ad attivare un test di raccolta selettiva – aperta quindi solo ad alcuni tipi di rifiuti – su ben cinque materiali di imballaggio.

Il progetto, presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, coinvolgerà i cinque Consorzi di filiera del sistema CONAI cui fa capo la raccolta dei materiali inclusi in questa attività progettuale: Ricrea, CiAl, Comieco, Corepla e CoReVe.

Attraverso le eco-stazioni, ciascun consorzio si occuperà della raccolta selettiva di specifiche tipologie di imballaggio. Per l’acciaio, competenza di Ricrea, barattoli, scatolette, tappi e coperchi; per l’alluminio, competenza di CiAl, lattine per bevande; per carta e cartone, competenza di Comieco, cartoni per bevande; per la plastica, competenza di Corepla, bottiglie per bevande in PET; e per il vetro, competenza di CoReve, bottiglie e vasetti.

Le due eco-stazioni saranno installate all’ingresso del Parco 2 Giugno su viale Luigi Einaudi.

Tutti i cittadini che conferiranno le tipologie di imballaggio previste dal progetto potranno usufruire di coupon da spendere presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa ogni 20 imballaggi conferiti.

I cittadini potranno aderire cliccando su www.amiupuglia.it/bari/sali-a-bordo. Potranno farlo senza registrarsi oppure, se interessati ad acquisire più punti per vincere altri premi oltre ai coupon, potranno conferire dopo essersi registrati attraverso i touch screen delle macchine, usando la tessera sanitaria.

Ogni imballaggio conferito attribuirà infatti dei punti per ottenere premi offerti dai cinque Consorzi di filiera: borse termiche con 1000 punti (Comieco); grucce in cartone con 180 punti (Comieco); zaini con 800 punti (CiAl); scalda collo con 400 punti (Corepla); vassoi con 400 punti (Ricrea); bottiglie in vetro riciclato riutilizzabili con 300 punti (CoReve).

Intanto è pronto a partire lunedì 3 ottobre il servizio porta a porta per la zona San Paolo. Interesserà circa 10.000 utenze domestiche e non domestiche.

Il servizio si allarga così a un altro importante quartiere metropolitano, dopo la partenza del porta a porta a Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio e Fesca, San Girolamo, San Cataldo, Stanic e Villaggio del Lavoratore, dove a breve cambieranno giorni e orario del ritiro delle diverse tipologie di rifiuti. Un progetto avviato circa cinque anni fa con il supporto e il sostegno economico di CONAI.