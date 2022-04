Bari, il vecchio porto ripulito dai rifiuti in mare – VIDEO

La manifestazione organizzata dalla Guardia Costiera intende sensibilizzare la cittadinanza al rispetto della Natura

Tenere pulita la città e il mare sono una necessità. Soprattutto per Bari. Si tratta di un atto dimostrativo e di sensibilizzazione ciò che è avvenuto nel porto vecchio di Bari. Diverse associazioni ambientaliste, non solo del capoluogo pugliese, tra cui WWF e Legambiente, in collaborazione con il Comune, l’Amiu Puglia, Bari Multiservizi, Arpa Puglia e Polizia Locale, hanno partecipato insieme alla Guardia Costiera alla manifestazione mirata al rispetto dell’ambiente e del mare.

Sub e volontari hanno raccolto la spazzatura di ogni tipo nel bellissimo e famosissimo lungomare di Bari, mentre turisti e baresi guardavano incuriositi e attenti quanto stava accadendo in mare e quanto veniva raccolto in acqua. L’attività simbolica ha mostrato come sia sempre più necessario il rispetto della natura anche in città: Bari, infatti, da tempo sta investendo nell’ambiente, puntando sulla sostenibilità, su nuovi spazi verdi e su un’attenta gestione dei rifiuti e degli spazi urbani. Di questo passo, la città può diventare il fiore all’occhiello della Puglia e del Sud Italia, rientrando di diritto nel novero delle grandi capitali europee sostenibili.

Se, come si sa, “a Bari nessuno è forestiere”, presto si potrà dire anche “L’ambiente abita a Bari”.