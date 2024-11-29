Bari, i mercati e i parcheggi aperti a Natale

I mercati cittadini e i parcheggi pronti per le festività

Tutto pronto per le aperture straordinarie dei mercati cittadini a Bari durante il periodo natalizio. L’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli rende noto che, con apposita ordinanza, sono state disposte le seguenti aperture festive dei mercati cittadini:

domenica 1 dicembre: mercati di Santo Spirito, Japigia e Torre a Mare

mercati di Santo Spirito, Japigia e Torre a Mare domenica 8 dicembre : mercato del San Paolo

: mercato del San Paolo domenica 15 dicembre: mercati di Carbonara e Palese

mercati di Carbonara e Palese domenica 22 dicembre: mercato del giovedì in via Salvemini (aperto fino alle ore 21)

mercato del giovedì in via Salvemini (aperto fino alle ore 21) lunedì 23 dicembre: mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 24)

mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 24) martedì 24 dicembre: mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 17)

mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 17) domenica 29 dicembre: mercato di Poggiofranco in via Madre Teresa di Calcutta

mercato di Poggiofranco in via Madre Teresa di Calcutta martedì 31 dicembre: mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 17)

mercati coperti di frutta e verdura (aperti dalle ore 7 alle 17) domenica 5 gennaio 2025: mercato del giovedì in via Salvemini

mercato del giovedì in via Salvemini lunedì 6 gennaio 2025: mercato del lunedì in via Portoghese.

“Da domenica iniziano le aperture straordinarie dei mercati della nostra città – ha dichiarato l’assessore Pietro Petruzzelli – I mercati rionali sono il cuore pulsante del nostro tessuto economico e sociale, luoghi dove non si acquistano solo prodotti di qualità, spesso a chilometro zero, ma si vive un’esperienza che conserva tradizione, calore umano e autenticità. In un periodo storico in cui è fondamentale valorizzare il lavoro e l’impegno degli operatori commerciali, queste aperture festive offriranno a tutti i cittadini la possibilità di fare acquisti in un ambiente accogliente e vivace, contribuendo al rilancio economico del nostro territorio.”.

Parcheggi e navette operativi a Natale

Intanto, in vista delle imminenti festività natalizie, l’Amtab, in accordo con l’amministrazione comunale, ha predisposto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano per favorire gli spostamenti di quanti vorranno raggiungere agevolmente il centro cittadino anche nelle giornate di festa.

Navette A, B e C

il servizio sarà attivo nei giorni 8, 15, 22, 26 e 29 dicembre, 5 e 6 gennaio;

le prime partenze dalle aree di sosta ex FBN Quasimodo, Pane e pomodoro e largo 2 Giugno saranno effettuate alle ore 8;

le ultime partenze dal centro città saranno effettuate alle ore 23.40 per la navetta C, alle 22.50 per la navetta A e alle 22.40 per la navetta B; si precisa che, nelle ore successive e fino alle 2.10 di notte, le corse delle navette A e B saranno sostituite dalle corse della navetta AB.

6 dicembre

Venerdì 6 dicembre, giorno di San Nicola, la prima partenza della navetta A dall’area di sosta FBN Quasimodo sarà anticipata alle 4 di mattina.

24 e 31 dicembre

le prime corse del servizio linee ordinario coincidono con quelle del servizio festivo già in vigore;

le ultime corse del servizio linee ordinario saranno effettuate dalle ore 18 alle 19;

la navetta A sarà in servizio dalle ore 5.30 (prima partenza) alle 20.30 (ultima partenza) da corso Vittorio Veneto;

la navetta B sarà in servizio dalle ore 5.20 (prima partenza) alle 20.30 (ultima partenza) da piazza Massari;

la navetta C sarà in servizio dalle ore 5.30 (prima partenza) alle 20.33 (ultima partenza) da largo 2 Giugno.

25 dicembre e 1 gennaio

le prime corse del servizio linee ordinario saranno effettuato dalle ore 7 alle 8;

le ultime corse del servizio linee ordinario saranno effettuate dalle ore 12.40 alle 14;

il servizio delle navette A B e C sarà sospeso.

Previsto abbonamento natalizio per il trasporto urbano al costo di € 20, con validità dal 6 dicembre al 6 gennaio 2025: i titoli di viaggio sono acquistabili esclusivamente in formato digitale con l’app MUVT, utilizzando la MUVT Card o recandosi presso le rivendite presenti sul territorio cittadino.

· Park & Ride in esercizio nelle giornate 1, 8, 15, 22, 26, 29 dicembre e 5 e 6 gennaio 2025

· le navette A, B e C effettueranno le prime partenze dai capilinea alle ore 8

· le ultime partenze delle navette sono previste alle ore 22.50 (A), alle 22.40 (B) e alle 23.40 (C)

· il 6 dicembre, giornata di San Nicola, la navetta A effettuerà la prima partenza dall’area di sosta Vittorio Veneto (lato terra) alle ore 4

· nelle giornate del 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio 2025, come già avvenuto negli anni scorsi, verranno predisposti specifici programmi di servizio che saranno comunicati nei prossimi giorni.

In tutti i Park & Ride cittadini si potrà utilizzare il servizio al solito costo di 1 euro + 0,30 euro per ogni passeggero trasportato, a esclusione del conducente.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde 800 450444.