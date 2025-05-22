Bari ha sete di giardini e aree verdi, ma non tutti remano nella stessa direzione

Il Municipio 2 di Bari, 100mila residenti fra 5 quartieri, perde un angolo di verde ma ne recupera altri… peccato che quando “arriva” un giardino, non tutti lo rispettino

Nel 2013 sono entrate in vigore le “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che individuano precise attività su scala urbana e individuano percorsi ben definiti a carico delle amministrazioni comunali con responsabilità in materia di gestione e pianificazione degli spazi verdi per il miglioramento della qualità della vita nelle città. La legge è stata adottata per fermare il consumo del territorio, equilibrare lo sviluppo edilizio con la presenza di spazi verdi e ripensare a una riqualificazione verde degli edifici già esistenti. Per questo, tra i suoi obiettivi c’è la creazione delle cosiddette “cinture verdi” utili a delimitare gli spazi urbani e la creazione di nuove aree verdi in zone ad alta densità abitativa.

Basta la legge?

Se già questa legge potrebbe bastare a tracciare il solco nel quale dovrebbero muoversi tutte le amministrazioni cittadine per una corretta progettazione e gestione del verde pubblico, non bisogna tuttavia fermarsi a puntare il dito contro gli enti locali. Detto altrimenti: il Comune di Bari sarà sicuramente colpevole di ritardi e inefficienze e potrebbe fare di più ma altrettanto sicuramente i baresi non saranno esenti da qualche torto.

La cura e la manutenzione del territorio, per quanto sia responsabilità di Amiu per quel che riguarda l’igiene stradale e il diserbo, della Multiservizi e delle ditte appaltatrici di servizi esterni per ciò che riguarda potature, falciature e irrigazione, lavorazione del terreno, concimazione e trattamenti fitosanitari, in gran parte spettano ai cittadini, fruitori e beneficiari delle zone d’ombra e di passeggio, delle aree gioco e di relax. Eppure, i fenomeni di vandalismo ma soprattutto di incuria, spesso deturpano le aree pubbliche che poi devono attendere finanziamenti e tempi burocratici prima di tornare a splendere.

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Sette piani a Picone invece di rami e foglie

Ha fatto notizia, nei giorni scorsi, la prossima cancellazione di un angolo verde, nel quartiere Picone. Il cosiddetto “Giardino Vegetoanarchico” curato per anni da volontari e residenti, a breve lascerà il posto a un palazzo.

Le proteste dei residenti non sono mancate ma le richieste di autorizzazione lasciano pochi dubbi sul progetto di edificazione che prevede la costruzione di un edificio di 7 piani, allineato agli altri palazzi della zona. L’area stretta tra via Campione e via Labarbuta è privata ma per lungo tempo è rimasta in stato di abbandono a causa di una lunga procedura fallimentare. Un tempo durante il quale i 5mila mq del suolo sono stati riadattati e trasformati in giardino.

Privati cittadini e attivisti di associazioni come Retake Bari, comunità di parco Gargasole, Masseria dei monelli e I custodi della bellezza se ne sono presi cura, l’hanno più volte ripulita, manutenuta e a poco a poco trasformata in quello che era diventato il “Giardino vegetoanarchico”. Curando quel pezzo di città abbandonata, si difendeva l’idea di uno spazio verde che si ritagliava il suo diritto di esistere tra i palazzi del quartiere.

Terminate le vicende giudiziarie però, l’area è tornata nella libera disponibilità dei costruttori. Il suolo, che viceversa non è mai stato del Comune, attende dunque cemento e pilastri anche se i cittadini del quartiere continuano a chiedere giardini, giostre, aree giochi, panchine e aree per i cani.

Ed è di oggi la notizia che la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana, Giovanna Iacovone, ha scritto alla Ripartizione Governo e sviluppo strategico del territorio per chiedere chiarimenti su questo intervento e su quello, altrettanto contestato , che si riferisce alla costruzione div un gruppo di villette a ridosso di Parco 2 giugno.

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A Bari la sete di verde urbano è evidente. Se non bastano gli occhi, ci sono numeri e rapporti

Nel 2019, il Comune di Bari ha pubblicato il primo Bilancio arboreo. Allora la dotazione di verde urbano ammontava a 2.794.793 mq su cui insistevano 27.217 alberi (fonte Istat 2018), due dei quali censiti come monumentali. A questa area si aggiungevano le nuove superfici a verde e gli alberi piantati fino a marzo 2019, oltre ai 2.277.324 mq relativi all’area naturale protetta del parco di Lama Balice (per la parte di competenza del Comune di Bari).

Nel 2022 Legambiente Puglia nel suo report Città Più Verdi Puglia, primo monitoraggio sugli strumenti di gestione della vegetazione presenti nei Comuni pugliesi, aveva messo Bari con 29.055 alberi e 9,10 mq di verde per abitante e una media di 8.86 alberi ogni 100 abitanti, al quarto posto tra le città capoluogo. Un piazzamento che l’ha collocata dopo Taranto (20488 alberi censiti, 14,44 mq di verde per abitante e una media di 96 alberi per 100 abitanti), Brindisi (13500 alberi, 11,94 mq di verde per abitante e 11,94 alberi ogni 100 abitanti) e Lecce (24130 alberi e 9,61 mq di vede per abitante e 9.61 alberi per cento abitanti) e prima di Foggia (21800 alberi, 9.10 mq di verde per abitante e 9,1 alberi per 100 abitanti).

L’anno scorso, il rapporto ecosistema Urbano di Legambiente ha classificato Bari 79° su 106 capoluoghi valutando il rapporto albero ogni 100 abitanti in cui ben 8 capoluoghi delle ultime 10 posizioni sono tutte città meridionali: Caserta (98°), Catanzaro (99), Vibo Valentia (101), Palermo (102), Napoli (103), Crotone (104), Reggio Calabria (105), Catania (106).

In attesa dei 100mila alberi promessi a Bari dal sindaco Leccese, che dovrebbero portare ad avere 2milioni di metri quadri di terreno verde e drenante al posto dell’asfalto, la città oggi può contare su 90 giardini rispetto ai quali il Comune mette a disposizione un sondaggio per valutare la “customer satisfaction”.

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Non solo Parco degli Aquiloni, l’ultimo arrivato

“Laddove possiamo recuperare un’area comunale abbandonata, siamo sempre pronti a trasformarla in un parco, in uno skate-park, in un’area fitness o in un giardino”. Il vicepresidente del Municipio 2, Davide Di Pantaleo, ci spiega che “da marzo il Comune ha avviato gli Stati Generali della Rigenerazione Urbana, un’attività partecipata che ambisce a ricucire situazioni annose, coinvolgere tutti i cittadini ascoltando le esigenze del territorio e arrivare ad attuare una sostanziale rigenerazione sociale”.

Se è vero che la Circoscrizione non ha alcuna competenza sul Giardino Vegetonarchico, è però vero che al Municipio 2 arrivano continuamente richieste per avere più verde urbano. Proprio nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo del vicepresidente Di Pantaleo sul cantiere per il raddoppio del giardino di viale Kennedy, dopo i lavori da 85mila euro che l’anno scorso hanno portato al rifacimento della prima parte dell’area oggi attrezzata e illuminata.

“Martedì 13 maggio ho fatto un sopralluogo sul cantiere. I lavori per il raddoppio di un’area che è sempre stata abbandonata e buia sono già iniziati. Chi abita lì ce l’ha chiesto a gran voce e ora, con i soldi del Municipio, circa 170mila euro, stiamo avviando il nuovo cantiere” ha spietato Di Pantaleo.

Cantieri sono in corso anche in via Dell’Andro dove attraverso un finanziamento del Pnrr sarà realizzato un centro sportivo e un asilo potenziando la riqualificazione che aveva già dotato l’abitato di un’area fitness e un’area giochi. “Prima era solo una grande area abbandonata, ora si sta lavorando per riqualificare tutto quello spazio tra le scuole e i condomini”.

Di poche settimane fa, l’ultima consegna. Il sindaco ha tagliato il nastro al Parco degli Aquiloni in via Devitofrancesco, nel quartiere Picone. Dopo la manutenzione straordinaria del verde, la realizzazione di una nuova area giochi, l’installazione di una rastrelliera per le biciclette, l’efficientamento energetico previsto dagli interventi di riqualificazione avviati nel 2024 è stato inaugurato all’inizio di aprile. “Sono particolarmente felice – aveva detto Leccese tagliando il nastro – perché questo Municipio soffre un po’ in termini di spazi di aggregazione: oggi riapriamo le porte di questo luogo alla cittadinanza, supportati dalle attività di alcune associazioni che vogliamo ringraziare per il lavoro quotidiano, per certi versi all’avanguardia, che svolgono in città e che ci consente di restituire ai cittadini questo spazio verde dal nome evocativo, in quanto richiama alla gioia, alla spensieratezza e alla condivisione. Sentimenti che auspico, d’ora in poi, possano animare quanti lo frequenteranno”.

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Le aree verdi del Municipio 2 aspettando il parco della Cittadella della Giustizia

Il Municipio 2, che corrisponde a 100mila abitanti tra Picone, Poggiofranco, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca, ha molte aree verdi:

Parco Due Giugno, tra le vie Luigi Einaudi, Della Resistenza, Della Costituente e Largo 2 Giugno.

Parco Princigalli a Mungivacca

Parco dell’Aquilone in Via De Vito Francesco, da poco consegnato e “nuovo simbolo del verde a Picone”

Parco “Don Tonino Bello tra le vie Gandhi, G. Petroni, De Laurentis

Giardino Amprino Rodolfo in Stradella del Caffè

Giardino “Francesco Cacucci” compreso tra le vie N. Dell’Andro e via Santi Cirillo e Metodio

Giardino Campione Michele in Via Caccuri

Giardino di via Cancello rotto compreso tra via G. Petroni e Corso A. de Gasperi

Giardino De Bellis Raffaele in viale Unità d’Italia, compreso tra viale Unità d’Italia e le vie E.Toti, L. Galvani, A. Volta

Giardino de Laurentis-Lucarelli in corrispondenza dell’intersezione delle vie L. De Laurentis e A. Lucarelli

Giardini dell’Andro compresi tra le tra Piazzale Mater Ecclesiae e le vie N. Dell’Andro e Santi Cirillo e Metodio

Giardini di Viale Di Vittorio comprese tra via Re David e Largo “2 giugno”

Giardini di viale Einaudi, compresi tra le vie N. Colaianni, L. Einaudi e via N. Tridente

Giardino interno al condominio Executive, tra via G. Amendola e via V. Lenoci

Giardino di via. Flacco (antistante Ist. Onc. Giovanni Paolo II°)

Giardino di Piazza Cesare, antistante l’ospedale Policlinico

Giardini del parcheggio di scambio del Centro Commerciale Ikea parallela via caduti del lavoro

Giardino Lojacono in via Ignazio Lojacono

Giardino Chiara Lubich adiacente alla Chiesa russa, compreso tra viale della Repubblica e corso B. Croce

Giardino di Piazzale “Mater Ecclesiae”, antistante l’omonima chiesa, compreso tra le vie Dioguardi, N. Dell’Andro e Don Guanella

Giardini di via E. Pappacena, compresi tra via Caccuri e via Redi

Giardini di via Partipilo detti anche giardini del complesso edilizio “Fara One” in via M. Partipilo, traversa al n. 97 di via Gen. Bellomo

Giardini di Piazzale Pugliese, nell’ambito delle case popolari di Mungivacca, compreso tra le vie Tupputi e C. Giusso

Giardino “via Maria Cristina di Savoia” tra le vie Re David, M. C. di Savoia e C. Pisacane

Giardini del mercato di S.Scolastica tra le vie Papa Giovanni XXIII, G. Petroni, G. Modugno e Concilio vaticano II

Giardino Satalino ed aree a verde comprese tra Piazzale Mater Ecclesiae e le vie N. Dell’Andro e Santi Cirillo e Metodio

Tra un paio d’anni dovrebbe arrivare anche il parco previsto con la realizzazione della nuova Cittadella della Giustizia, adiacente al Parco Due Giugno, ma ovviamente in una città congestionata dal traffico, il verde esistente non è sufficiente e i cittadini continuano a chiedere nuove oasi green.

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Questione di inciviltà: occorre ripartire dalle scuole

Il problema è economico. Non solo realizzarli ha un costo ma la stessa manutenzione dei giardini richiede costanti spese ingenti. Avere tanti parchi, insomma, ha un prezzo e e ci possono essere difficoltà finanziarie oggettive per le casse di un Comune. Ma i parchi urbani spesso si trovano a fronteggiare anche il costo aggiuntivo dell’inciviltà.

Lo conferma anche il vicepresidente del Municipio 2: “Spesso assistiamo a comportamenti disastrosi. Non solo incuria e cattive abitudini ma vandalismo e inciviltà con i rifiuti ingombranti abbandonati persino davanti alle scuole, senza dimenticare le panchine periodicamente rotte o divelte nei giardini pubblici. Nei prossimi giorni tornerò nel Parco Luis Braille in via Tridente per capire quante ne dovremo nuovamente sostituire”.

Detto altrimenti il contributo dei singoli potrebbe fare la differenza perchè la vivibilità di un’area verde spesso dipende da cittadini che non si prendono cura dei luoghi pubblici che frequentano, non li sentono come casa propria, come pezzi della propria città. Insomma, bisogna agire sull’educazione ambientale.

Il Municipio 2 sta correndo ai ripari sulla questione culturale: “Recentemente abbiamo avuto un incontro con Amiu in cui abbiamo concordato anche sulla necessità di ripartire dalla base ovvero di sviluppare attività di sensibilizzazione. Per questo, in corrispondenza con il prossimo anno scolastico – preannuncia Di Pantaleo – attiveremo una serie di iniziative da fare con le scuole primarie contando anche sul fatto che abbiamo istituito la Consulta delle Scuole con tutti i dirigenti delle scuole del Municipio”.

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