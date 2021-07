Bari, diminuisce la TARI

Il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento delle tariffe TARI 2021: agevolazioni per attività economiche, alberghi e utenze domestiche

Una bella notizia: il Consiglio comunale ha approvato sia l’aggiornamento del regolamento istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), resosi necessario per via delle modifiche introdotte dal D.lgs 116/2020, sia la determinazione delle Tariffe 2021 destinate a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cittadini come risultanti dal PEF 2021 validato da Ager Puglia. I provvedimenti introducono nuovi parametri e agevolazioni in favore di tutti quei soggetti che hanno subito in modo particolare gli effetti delle restrizioni da Covid 19.

La nuova TARI per gli operatori economici

Anche per quest’anno, viste le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria ancora in corso, la scelta dell’amministrazione comunale è stata quella di ridurre il più possibile il peso tributario sulla cittadinanza e sugli operatori economici che solo in queste settimane stanno ripartendo, cercando di mantenere le tariffe relative alla Tari, nonostante gli effetti connessi all’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario costruito dall’Arera (Delibera n.443/2019).

Infatti, per l’annualità in corso (2021), la riduzione sarà pari al 25% della tariffa complessiva dovuta per il 2021, sia sulla quota fissa sia su quella variabile, per le attività economiche con i codici Ateco inseriti nei decreti ministeriali che ne hanno imposto la chiusura e/o restrizione. Inoltre, esclusivamente per l’annualità 2021 un emendamento a firma del sindaco introduce analoga riduzione anche per gli alberghi e strutture simili (Codice Ateco 55.10.00).

TARI ridotta anche per le famiglie

Per quanto riguarda invece le utenze domestiche, per ridurre gli effetti delle nuove norme nazionali in materia di determinazione sulle tariffe Tari ed evitare impatti negativi sui nuclei familiari, vengono introdotte, sempre per l’anno 2021, ulteriori riduzioni, rispetto a quelle già vigenti, nelle seguenti misure: