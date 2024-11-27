Bari dice no alla plastica. La missione di sensibilizzazione di Plastic Free in Italia e nel mondo

Quasi mezzo quintale tra plastica e rifiuti raccolti da 100 volontari nell’incontro al quartiere Carrassi indetto dall’organizzazione Plastic Free, insieme alle istituzioni pugliesi. E’ il secondo appuntamento nel Capoluogo dopo Madonnella. Coinvolti anche scuole, studenti Erasmus e stranieri

Plastic Free approda a Bari. L’impegno dei cittadini per una città più pulita.

E’ proprio vero che basta poco, e un po’ di olio di gomito, per cambiare rotta e prendere una strada diversa. Su questa convinzione si muove l’iniziativa “Plastic Free Bari in Tour“, promossa dall’omonima organizzazione per sensibilizzare la popolazione del capoluogo pugliese. Questa attività è anche il risultato di un protocollo che Plastic Free ha firmato col Comune e che ha il patrocinio di Amiu Puglia.

Il primo incontro è stato al quartiere Madonnella, nel primo municipio, il 27 ottobre 2024, replicato nel quartiere Carrassi, secondo municipio, sabato 23 novembre (e a dicembre si replica al quartiere Murat) con risultati notevoli.

Sono stati, infatti, raccolti 410 chili di plastica e rifiuti da 100 volontari, nel giardino Francesca Laura Morvillo, davanti al Parco 2 Giugno. Presenti anche l’assessora all’Ambiente, Elda Perlino, e l’ex assessora al welfare, Francesca Bottalico, adesso presidente della Commissione per le politiche giovanili, cultura e sport, che ha partecipato all’organizzazione del progetto insieme al Comune e all’assessorato all’Ambiente.

L’iniziativa è stata preceduta da due giornate di sensibilizzazione nelle scuole, in cui sono stati coinvolti 120 bambini dai 3 ai 5 anni, e da una “biciclettata” ecologica promossa dall’associazioni Weec e Terreno. A collaborare anche Erasmus Student Network, attraverso il quale sono accorsi molti studenti Erasmus, volontari missionari e cittadini stranieri.

Ma cos’è Plastic Free?

Si considera un’organizzazione di volontariato “apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro”, fondata nel 2019 da Luca De Gaetano e Rosa Reale, con lo scopo di partecipare alla battaglia per salvaguardare il pianeta dall’inquinamento a causa della plastica. In particolare, l’organizzazione si impegna a promuovere “progetti concreti con l’obiettivo di sensibilizzare. Dalle pulizie ambientali agli appuntamenti nelle scuole, dal salvataggio di tartarughe marine al dialogo con le istituzioni, dalle battaglie contro il volo dei palloncini al contrasto dell’abbandono dei mozziconi, dalla salvaguardia dei fiumi alla promozione di eventi eco sostenibili”.

I dati riportati sul sito ufficiale parlano chiaro: oltre 4mila chili di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, 7.361 appuntamenti organizzati, quasi 260mila studenti sensibilizzati, 230 tartarughe marine salvate. E la lista è ancora lunga. La missione è quella di ridurre l’utilizzo della plastica nel 2030 e aver raggiunto almeno 1 miliardo di persone.

Le attività

Plastic Free si compone di un vast0 catalogo di attività che vengono svolte in tutta Italia, e grazie ai referenti sparsi in tutto il mondo. Per cominciare abbiamo il “Cleanup“, quindi gli appuntamenti, fino a 200 al mese, per pulire le città, i parchi, i fiumi e le spiagge; collaborazione con i comuni attraverso un protocollo di intesa, recita lo statuto dell’associazione, con ” l’obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici favorendo le attività di volontariato e avvicinare l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale”; attività nelle scuole; salvare le tartarughe soggette all’inquinamento attraverso lastre, nutrimento riabilitazione e liberazione nel mare; attività con le aziende, come Microsoft e Unicredit, orientate sulla sostenibilità.

Insieme a queste c’è tutta una serie di attività collaterali, come la raccolta dei mozziconi di sigaretta, i palloncini, gli penumatici, organizzazione di “eco event” per insegnare un tipo di vita sostenibile e il river eye, un sistema di telecamere per controllare i rifiuti gettati in acqua.

La strada è ancora lunga, ma attraverso sforzi condivisi e l’interesse delle persone si può collaborare per un mondo meno inquinato.