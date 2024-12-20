Bari, cresce la differenziata porta a porta e nasce l’operatore ecologico di quartiere

foto archivio

Il 10 gennaio tocca a Sant’Anna, Sangiorgio e Torre a Mare. La nuova figura opererà nei quartieri Murat, Madonnella, San Pasquale e nel territorio del Municipio IV

 

Presentato a Palazzo di Città l’avvio del porta a porta nei quartieri Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare. Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, la presidente e il direttore generale di Amiu Puglia, Antonella Lomoro e Antonello Antonicelli, e Maria Concetta Dragonetto, referente Area Piani di Sviluppo RD Centro Sud Italia di CONAI, è stata inoltre presentata la nuova figura dell’Operatore ecologico di quartiere, che opererà nei quartieri Murat, Madonnella, San Pasquale e nel territorio del Municipio IV. Sarà riconoscibile grazie all’apposita pettorina dedicata, osserverà il turno di lavoro pomeridiano e sarà di supporto per i servizi richiesti.

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta prenderà il via il prossimo 10 gennaio: una rivoluzione che interesserà più di 14mila cittadini, grazie alla collaborazione di Comune di Bari, Amiu Puglia spa e Conai e che era stata già annunciata lo scorso ottobre, nella fase di avvio della distribuzione dei kit con i materiali necessari. Nel dettaglio, saranno coinvolte 6.334 utenze domestiche, 136 condomini e 265 utenze non domestiche.

Dal 10 gennaio, dunque, in tutte le zone interessate dalla nuova modalità di raccolta, spariranno i contenitori stradali: Amiu Puglia provvederà – sin dai prossimi giorni – ad affiggere appositi avvisi per la cittadinanza sugli stessi cassonetti.

I titolari delle utenze domestiche che non lo avessero ancora fatto, possono effettuare il ritiro dei kit nell’info point dedicato, allestito nella sede comunale di via Monte Sei Busi 2, a Torre a Mare, aperta il martedì e il giovedì dalle ore 7.30 alle 13.30 e il venerdì dalle ore 13.30 alle 19.30. Nell’info point è anche possibile ottenere tutte le indicazioni e le risposte a eventuali dubbi e domande.

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