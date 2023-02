Bari, approvato piano triennale opere pubbliche

Galasso: “decimo piano triennale amministrazione Decaro. Scelta di inserire solo opere finanziate così da segnare concretezza obiettivi”

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2023-2025. Sono previsti 420 interventi, suddivisi nelle tre annualità, di cui 262 (62%) prevedono almeno una spesa nel primo anno e i restanti 158 (38%) nel secondo e terzo anno.

La dimensione economica del Piano per il triennio 2023-2025 è pari complessivamente a oltre 1,2 miliardi di euro di opere pubbliche: l’importo complessivo ammonta a circa 1.273 milioni di euro, di cui oltre 500 milioni di euro previsti per gli interventi nel 2023 (40%), 682 milioni di euro nel 2024 (53%) e 91 milioni di euro nel 2025 (7%).

Il Piano è stato modificato in Consiglio comunale con soli 4 emendamenti che hanno recepito le esigenze sopravvenute negli ultimi mesi, successivi perciò alla data di stesura della versione originaria del documento di programmazione che, come ben noto, deve superare un articolato e lungo procedimento amministrativo prima di approdare nell’aula della massima assise comunale per l’approvazione finale,

“Massima attenzione – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – è stata dedicata alla qualità dello spazio pubblico e alla fruibilità dello stesso, attraverso l’individuazione di molteplici opere puntuali, di grandi, medie e piccole dimensioni, capaci di risolvere le problematiche più disparate riscontrate sull’intero territorio, molte delle quali annose. Si tratta di opere, in alcuni casi attese da decenni (ad es. Nodo Verde Bari Centrale) in altri di nuova ideazione (ad es. Costa Sud), che attengono a una vera e propria trasformazione della città resa possibile dall’eccezionale opportunità dei fondi del PNRR che la città ha colto in pieno. Questo è il decimo Piano triennale delle Opere pubbliche che l’amministrazione approva con l’ausilio del Consiglio comunale che si è sempre espresso puntualmente sulle scelte importanti e strategiche per la città”.

Come è noto, la parte predominante dei finanziamenti deriva da risorse regionali e statali che nel triennio 2023-25 incidono per circa 303 milioni di euro (di cui 153 milioni di euro nel 2023, 110 milioni di euro nel 2024 e 40 milioni di euro nel 2025) per quanto riguarda i trasferimenti regionali, e per circa 861 milioni di euro (di cui 296 milioni di euro nel 2023, 545 milioni di euro nel 2024 e 20 milioni di euro nel 2025), pari complessivamente al 90% della dimensione economica del Piano per quanto attiene ai trasferimenti statali.

Di seguito le principali opere e lavori inseriti nel PT, che costituiscono il complesso di cantieri che verranno avviati in città a partire dai prossimi mesi, suddivisi per tipologie di intervento, con evidenza di 10 interventi più importanti, in aggiunta ad altri rilevanti già in atto:

Sistema BRT (Bus Rapid Transit) per € 159.171.000; Nodo Verde Bari Centrale per € 96.600.000; Riqualificazione di Costa Sud (6 lotti) per € 75.000.000; Parco del Castello Svevo Angioino per € 53.000.000; PINQuA (Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare) San Pio e Santa Rita, rispettivamente per € 16.000.000 e € 15.000.000; Waterfront Bari vecchia (Santa Scolastica, molo S. Antonio, molo S. Nicola e lavori complementari) per € 21.500.000 (due interventi); Parco Rinascita c/o ex FIBRONIT per € 14.945.000; spiaggia Pane e Pomodoro riqualificazione e collegamento con Torre Quetta per € 11.913.000; lungomare San Cataldo e Parco del Faro, con riqualificazione ambientale e raccordo pista ciclabile lungomare ovest (Piano Città), per complessivi € 8.360.000 (lotti 1 e 2: 4,36 mln + 4 mln); lungomare porto Santo Spirito riqualificazione per € 5.000.000.

GRANDI OPERE

Parcheggio Lamasinata per € 10.085.000;

per € 10.085.000; Polo della cultura e dello spettacolo della Regione Puglia c/o Fiera del Levante per € 22.500.000.

PATRIMONIO

Accademia delle Belle Arti presso ex Caserma Rossani per € 22.750.000;

Piazza d’Arti e parcheggio interno c/o exCaserma Rossani per € 25.050.000;

c/o exCaserma Rossani per € 25.050.000; Casa della cittadinanza presso ex Caserma Rossani per € 3.400.000;

presso ex Caserma Rossani per € 3.400.000; Commissariato Polizia di Stato a Torre a Mare per € 1.200.000;

a Torre a Mare per € 1.200.000; Spazio13 Hub Innovazione Sociale rigenerato per € 2.660.000;

rigenerato per € 2.660.000; Fortino S. Antonio restauro dei prospetti per € 440.000;

restauro dei prospetti per € 440.000; Muraglia consolidamento e restauro per € 2.000.000;

consolidamento e restauro per € 2.000.000; Alloggi ERP a Japigia e Ceglie da destinare a soggetti portatori di disabilità a per € 4.780.000;

a e da destinare a soggetti portatori di disabilità a per € 4.780.000; Villa Giustiniani restauro e ristrutturazione di per € 2.000.000;

restauro e ristrutturazione di per € 2.000.000; Sala operativa PM potenziamento e adeguamento delle camere di sicurezza con servizi e sala fotosegnalamento per € 990.000;

potenziamento e adeguamento delle camere di sicurezza con servizi e sala fotosegnalamento per € 990.000; Palazzo di Città efficientamento per € 3.600.000;

efficientamento per € 3.600.000; Vasche ricovero di tartarughe d’acqua c/o rifugio sanitario in zona ASI (via Milella) per € 500.000;

c/o rifugio sanitario in zona ASI (via Milella) per € 500.000; Polipark completamento riqualificazione per € 3.500.000;

completamento riqualificazione per € 3.500.000; Riqualificazione beni confiscati c/o Ceglie per € 3.600.000;

per € 3.600.000; Oasi felina in zona ASI (via Lindemann) per € 700.000;

in zona ASI (via Lindemann) per € 700.000; nuova delegazione anagrafe Municipio IV presso mercato via Vaccarella per € 800.000.

PARCHI E GIARDINI

Il Giardino “Aia di Cristo” a Ceglie per € 500.000;

“10 li scegli tu” per € 5.000.000;

per € 5.000.000; Bosco di Loseto 3^ lotto per € 3.400.000;

per € 3.400.000; Greening e forestazione per € 8.000.000;

per € 8.000.000; Riqualificazione spazi urbani e giardini per € 5.000.000;

per € 5.000.000; Area attrezzata a verde in via Archimede per € 800.000;

per € 800.000; Skate Park viale Madre Teresa Calcutta per € 195.000;

viale Madre Teresa Calcutta per € 195.000; giardino Rita Levi Montalcini completamento per € 100.000;

completamento per € 100.000; scuola Duca D’Aosta a Palese, riqualificazione area verde adiacente per € 250.000;

a Palese, riqualificazione area verde adiacente per € 250.000; largo Giordano Bruno riqualificazione per € 510.000;

riqualificazione per € 510.000; Parco Maugeri c/o ex Gasometro, completamento per € 400.000;

c/o ex Gasometro, completamento per € 400.000; piazza Eroi del Mare riqualificazione per € 1.025.000;

riqualificazione per € 1.025.000; via Don Carlo Gnocchi al San Paolo, area attrezzata per € 400.000;

al San Paolo, area attrezzata per € 400.000; piazza Umberto I^ restauro per € 4.000.000;

restauro per € 4.000.000; viale Lazio e via Marche, area attrezzata per € 350.000;

e area attrezzata per € 350.000; 2^ traversa via Pizzillo (Palese) area attrezzata per € 490.000;

(Palese) area attrezzata per € 490.000; via Pansini (Santo Spirito) area attrezzata per € 400.000;

(Santo Spirito) area attrezzata per € 400.000; giardino Monica Dal Maso (viale Kennedy) prolungamento per € 170.000;

(viale Kennedy) prolungamento per € 170.000; “Dateci Spazio” (c/o Pineta San Francesco e via Amendola) programma sperimentale parchi gioco innovativi per € 500.000.

SCUOLE

nuovo nido Le Fiabe in zona 167 a Palese per € 2.375.000;

in zona 167 a Palese per € 2.375.000; nuovo nido La Nave al San Paolo per € 2.110.000;

al San Paolo per € 2.110.000; nuovo nido Del Mare in via Morelli e Silvati per € 2.375.000;

in via Morelli e Silvati per € 2.375.000; nuovo nido Del Sole in via Bartolo per € 2.375.000;

in via Bartolo per € 2.375.000; nuovo nido Il Fiore in via Cacudi per € 2.375.000;

in via Cacudi per € 2.375.000; nuovo nido Diomede Fresa e infanzia San Nicola per € 775.000;

e infanzia per € 775.000; nuovo nido La Rondine c/o Regione Puglia per € 2.375.000;

c/o Regione Puglia per € 2.375.000; nuovo asilo La Marina c/o San Giorgio con riqualificazione beni confiscati per € 1.500.000;

c/o San Giorgio con per € 1.500.000; Clementina Perone nuovo Auditorium per € 545.000;

nuovo Auditorium per € 545.000; materna Ghandi MS facciate, lastrici solari e spazi aperti per € 450.000;

MS facciate, lastrici solari e spazi aperti per € 450.000; Dalesio in Carbonara nuovi infissi per € 180.000;

in Carbonara nuovi infissi per € 180.000; Principessa di Piemonte nuova mensa per € 163.000;

nuova mensa per € 163.000; San Giovanni Bosco nuova mensa per € 306.000;

nuova mensa per € 306.000; materna Villaggio del Lavoratore per € 1.620.000;

per € 1.620.000; scuola materna e nido a Loseto per € 1.500.000;

per € 1.500.000; scuola infanzia Regina Margherita ristrutturazione per € 2.029.000;

ristrutturazione per € 2.029.000; scuola materna Ghandi riqualificazione per € 350.000;

riqualificazione per € 350.000; Scuola Montello – Santomauro plesso EL7 ristrutturazione prospetti per € 950.000;

ristrutturazione prospetti per € 950.000; Riqualificazione scuola elementare e materna Falcone Borsellino (Stanic) e Chiaia (San Paolo) per € 650.000;

(Stanic) e (San Paolo) per € 650.000; scuola San Filippo Neri sostituzione infissi per € 450.000;

sostituzione infissi per € 450.000; 10 classi scuola elementare Duse per € 3.000.000;

per € 3.000.000; San Giovanni Bosco efficientamento per € 1.300.000;

efficientamento per € 1.300.000; Anna Frank scuola infanzia ed elementare per € 6.700.000;

scuola infanzia ed elementare per € 6.700.000; San Francesco nuovi uffici per € 150.000;

nuovi uffici per € 150.000; Rodari palestra per € 650.000;

palestra per € 650.000; Montello – Santomauro – Plesso EL7 adeguamento funzionale aree gioco e impianti sportivi per € 350.000;

adeguamento funzionale aree gioco e impianti sportivi per € 350.000; Falcone Borsellino adeguamento funzionale aree gioco e impianti sportivi per € 350.000;

adeguamento funzionale aree gioco e impianti sportivi per € 350.000; Manzoni Lucarelli a Ceglie riqualificazione spazi esterni e impianti sportivi alla per € 415.000;

a Ceglie riqualificazione spazi esterni e impianti sportivi alla per € 415.000; Michelangelo e Glicine Bianco ampliamento per € 2.000.000;

ampliamento per € 2.000.000; Ungaretti adeguamento impianti sportivi per € 350.000;

adeguamento impianti sportivi per € 350.000; “ Scuole Aperte “ (lotto 1) sistemazione spazi aperti per € 6.000.000;

“ (lotto 1) sistemazione spazi aperti per € 6.000.000; Murat – San Nicola realizzazione polo innovativo per l’infanzia per la conciliazione vita-lavoro per € 3.000.000.

MERCATI

Emporio sociale (ex mercato delle pulci) a Japigia per € 1.600.000;

(ex mercato delle pulci) a Japigia per € 1.600.000; San Paolo (viale Lazio) riqualificazione per € 600.000;

(viale Lazio) riqualificazione per € 600.000; Guadagni riqualificazione per € 250.000;

riqualificazione per € 250.000; San Girolamo riqualificazione per € 425.000;

riqualificazione per € 425.000; Caldarola riqualificazione per € 1.200.000.

CIMITERI

Loseto per € 320.000;

per € 320.000; Palese per € 280.000;

per € 280.000; Riqualificazione illuminazione votiva e impianti elettrici nei 7 cimiteri comunali per € 4.750.000.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

candelabri ornamentali riqualificazioni per € 2.200.000;

riqualificazioni per € 2.200.000; led, efficientamento energetico, nuovi impianti P.I., connettività, quadri di controllo, videosorveglianza con 32 interventi per complessivi 72 mln di euro nel triennio.

IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

Carbonara-Ceglie lotti 1-2 per € 5.000.000 (avviato da pochi giorni);

lotti 1-2 per € 5.000.000 (avviato da pochi giorni); estensione rete pluviale a Ceglie per € 8.614.000;

per € 8.614.000; completamento fogna bianca via Nicolas Green e irrigazione parco Peppino Impastato per € 2.899.932;

e irrigazione parco per € 2.899.932; lungomare Vittorio Veneto (zona GdF) per € 750.000;

(zona GdF) per € 750.000; collettori secondari al San Paolo per € 2.632.908.

SERVIZI TURISTICI E MARE

porto di Palese riqualificazione per € 1.200.000;

porto di Santo Spirito riqualificazione per € 850.000;

riqualificazione per € 850.000; Dragaggio porto minori di Bari: porto vecchio per €14.600.000;

per €14.600.000; Riqualificazione lungomare a sud di Bari tra Torre Quetta e Torre a Mare per € 13.500.000;

tra Torre Quetta e Torre a Mare per € 13.500.000; Pane e Pomodoro e Torre Quetta riqualificazione pontili per € 400.000.

ASSISTENZA E SERVIZI

ex Socrate centro integrazione socio-culturale ed ospitalità in emergenza per € 3.500.000;

centro integrazione socio-culturale ed ospitalità in emergenza per € 3.500.000; Casa delle culture al San Paolo completamento per € 910.000.

TERRITORIO E QUALITÀ EDILIZIA

Piano Periferie Libertà, riqualificazione Corso Mazzini , via Ettore Fieramosca e largo De Nicola per € 4.943.000;

riqualificazione , via Ettore e largo per € 4.943.000; Piano Periferie San Paolo, riqualificazione aree pedonali, verdi e stradali per € 7.200.000;

riqualificazione aree pedonali, verdi e stradali per € 7.200.000; ex anagrafe Ceglie del Campo riqualificazione per € 1.630.000;

riqualificazione per € 1.630.000; SISUS a Loseto, Carbonara e Santa Rita (quattro interventi) per € 5.000.000;

(quattro interventi) per € 5.000.000; Sant’Anna greening in via Spizzico (bando contrasto cambiamenti climatici) per € 1.692.000;

(bando contrasto cambiamenti climatici) per € 1.692.000; G124 riqualificazione spazi pubblici San Paolo per € 2.500.000;

riqualificazione spazi pubblici San Paolo per € 2.500.000; Lama Balice riqualificazione urbana per € 5.192.000;

riqualificazione urbana per € 5.192.000; Lama Picone – infrastrutture verdi per € 1.400.000.

IGIENE E AMBIENTE

CCR n. 7 Centri Comunali Raccolta per € 5.825.000;

per € 5.825.000; Caratterizzazione e bonifica sito via Fiordalisi per € 3.047.291.

IMPIANTI SPORTIVI

Palaflorio impianto climatizzazione per € 1.500.000;

campo Torre a Mare riqualificazione per € 1.200.000;

riqualificazione per € 1.200.000; nuovo impianto polisportivo in via Bartolo per € 5.550.000;

per € 5.550.000; palazzetto a San Pio efficientamento energetico per € 950.000;

efficientamento energetico per € 950.000; campo Sante Diomede nuovo manto erboso per € 790.000;

nuovo manto erboso per € 790.000; campo San Pio nuovo manto erboso del per € 780.000;

nuovo manto erboso del per € 780.000; stadio del rugby lavori completamento per € 347.500;

lavori completamento per € 347.500; campo Bellavista MS edili e impiantistiche per € 314.000;

MS edili e impiantistiche per € 314.000; Playground per diffusione pratica sportiva libera e amatoriale per € 5.000.000;

per diffusione pratica sportiva libera e amatoriale per € 5.000.000; Parco 2 giugno copertura campi bocce per € 485.000.

STRADE E CICLABILI