Bari, a luglio le attività ricreative per la prima infanzia

L’assessora Romano: “sperimentiamo modello di riapertura per essere pronti a settembre”

La giunta comunale ha approvato la delibera, su proposta dell’assessora alle Politiche educative Paola Romano, con la quale si autorizza lo svolgimento, presso gli asili nido e le sezioni primavera a gestione diretta del Comune di Bari, di attività ludico-ricreative per la prima infanzia destinate ai minori di età ricompresa tra i 3 e i 36 mesi già iscritti al servizio educativo comunale per l’A.S. 2019/20.

Secondo quanto previsto dal provvedimento – varato sulla base delle disposizioni del DPCM dell’11 giugno 2020 e dell’art. 2.2 della successiva ordinanza n. 259 del 12.06.2020 del presidente della Giunta Regione Puglia – le attività per i più piccoli si terranno a partire dal 1° e fino al 31 luglio – con esclusione del sabato e dei giorni festivi – a copertura della fascia oraria 7.30-13.

Queste attività non si inquadrano nel novero delle prestazioni educative tipiche del servizio di asilo nido bensì come attività di carattere ludico- ricreativo non formale volte a garantire, in questo momento storico così particolare, la ripresa della vita relazionale dei bimbi favorendone la socialità e l’attitudine al gioco. Proprio per la loro natura, le attività saranno svolte dagli operatori esterni specializzati già aggiudicatari degli appalti del servizio educativo integrativo.

Condizione imprescindibile per la partecipazione dei minori alle suddette attività é la sottoscrizione, all’atto della formalizzazione dell’adesione al servizio da parte dell’utenza, di un patto di corresponsabilità tra il Comune di Bari, i genitori dei minori e i soggetti affidatari delle attività ludico-ricreative (nonché del servizio di pulizia) ai fini del rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.

“Dopo una lunga interlocuzione con il Ministero e la Regione Puglia e dopo l’intenso lavoro svolto dai nostri uffici sono soddisfatta che dalla prossima settimana possano partire le attività estive anche per i bambini piccolissimi già iscritti nei nidi comunali – dichiara l’assessora Paola Romano -. Le attività saranno svolte in piccoli gruppi formati ciascuno da 5 bambini seguiti da un educatore, nel rispetto della disciplina anti Covid. In questo modo vogliamo sperimentare anche un modello che ci permetta di arrivare preparati alla possibile riapertura di settembre che ci auguriamo venga confermata al più presto dal Ministero. A breve, i genitori dei bambini iscritti al servizio asili nido riceveranno la richiesta di partecipazione al servizio estivo, dovranno compilarla e concordare con l’amministrazione il pagamento del servizio. Nel caso in cui abbiano già pagato la mensilità di marzo e aprile del servizio asilo nido potranno utilizzare questo credito per coprire l’attività estiva. Finalmente anche i più piccoli, dopo questa lunga fase di sospensione, potranno tornare a stare con i loro compagni, seppur in maniera diversa, e tante famiglie potranno lentamente tornare ai ritmi della quotidianità e del lavoro”.