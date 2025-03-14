Bando da 5 milioni di euro per rilanciare la pesca

Investimenti infrastrutturali nei porti e nei luoghi di sbarco per rilanciare la filiera

Infrastrutture adeguate e innovative per rilanciare il settore pesca in Puglia. “È questo l’obiettivo del nuovo avviso pubblico regionale che sosterrà investimenti mirati a bordo delle imbarcazioni e nei porti pugliesi – spiega l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, presentando il bando dedicato agli “Investimenti per infrastrutture nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto sbarcato”.

“Un intervento, dunque, fortemente strategico per il settore della pesca – prosegue Pentassuglia – per la portata in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale che ne deriverà grazie ad investimenti mirati che, siamo certi, contribuiranno a far crescere tutta quanta la filiera. Con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, saranno finanziati diversi interventi di tipo infrastrutturale nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nei ripari di pesca, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto. Saranno ammessi a finanziamento anche impianti che ottimizzino il consumo energetico con l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili per il tramite di tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico o eolico. Non solo efficienza energetica ma anche infrastrutture fisiche per il miglioramento della produttività, della competitività delle imprese di pesca e delle loro attività di commercializzazione e vendita. Per esempio adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare o costruzione ex nove e ammodernamento di piccoli ripari di pesca che migliorino la sicurezza dei pescatori”.

“In termini di innovazione – conclude l’assessore Pentassuglia – le imprese potranno, altresì, dotarsi di strumentazioni hardware e software innovativi che aiuteranno le imprese di pesca a cogliere la sfida della transizione digitale e tecnologica per con soluzioni all’avanguardia applicate alla produzione e alla commercializzazione”.