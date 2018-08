Bandiere blu, arancioni e verdi di questa estate 2018

L’estate 2018 può essere trascorsa nelle località che si fregiano delle bandiere blu, arancioni e verdi.

L’itinerario di Ambient&Ambienti per trascorrere l’estate 2018 spazia tra le le località con le bandiere blu, arancioni e verdi.

Estate 2018: le bandiere blu certificano il mare di qualità

L’itinerario inizia tra le 368 spiagge e 70 approdi turistici riconosciuti con le bandiere blu dalla Foundation for Environmental Education (FEE). La regione più premiata è la Liguria con 27 bandiere, seguita dalla Toscana (19 vessilli), Campania (18 bandiere) e le Marche (16 bandiere). Una destinazione per trovare il mare di qualità è la Puglia che per l’estate 2018 ha conquistato 14 bandiere blu, ottenendo la quinta posizione nella classifica nazionale. Il Gargano con le aree di Peschici, Rodi Garganico e Zapponeta ottengono il prestigioso riconoscimento.

Bandiere arancioni: altre località dove trascorrere l’estate 2018

Sono 230 le eccellenti località riconosciute dal Touring Club italiano per l’estate 2018. Quest’anno entrano a far parte Zungoli (AV), primo

borgo certificato in Irpinia, San Severino Lucano (PZ) in Basilicata e Cantiano (PU) nelle Marche. Una tappa dell’itinerario è dedicata proprio alla cittadina più pittoresca della provincia di Potenza, che si trova nel cuore del Parco nazionale del Pollino. La cittadina è definita dagli astrofili “il paese delle stelle” per l’assenza di smog e inquinamento luminoso. Una breve escursione porta a scoprire il santuario della Madonna del Pollino su uno sperone roccioso a 1573 metri. Il Bosco Magnano è un’area di grande interesse naturalistico che ospita anche il Parco avventura del Pollino con percorsi anche per i bambini.

Leggi anche “Vacanze ecosostenibili. Dalle antiche masserie, all’insect-hotel, numerose proposte. Basta scegliere fra itinerari, percorsi, villaggi, campeggi e alberghi green“.

Bandiere verdi: “l’occhio” attento dei pediatri per i bambini.

I bambini restano la fascia debole della popolazione, alla quale ben 2.380 pediatri dedicano attenzione con il riconoscimento delle bandiere verdi alle località che posseggono determinati requisiti. Le regole sono acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per realizzare torri e castelli, presenza di bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi e spazi per cambiare il pannolino o allattare. L’itinerario, quindi, prosegue tra le spiagge italiane che posseggono le condizioni favorevoli per le famiglie che dovessero andare in vacanza con i bambini. Si può scegliere fra 136 spiagge italiane. La Calabria nell’estate 2018 è la prima regione con ben 18 bandiere verdi. L’elenco delle spiagge a misura di bimbi e famiglie spazia da Squillace (Catanzaro) a Forte dei Marmi (Lucca), da Gallipoli (Lecce) ad Agropoli (Salerno), fino alla stessa Montesilvano e Punta Tegge (La Maddalena).

Ci sono spiagge con bandiere verdi anche in Puglia.

Anche in Puglia ci sono spiagge con il riconoscimento delle bandiere verdi. L’elenco inizia da Fasano e Ostuni (Brindisi), Gallipoli, Marina di Pescoluse, Porto Cesareo, Melendugno e Otranto (Lecce), continua con Ginosa Marina e Marina di Lizzano (Taranto), Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari) e finisce con Rodi Garganico e Vieste (Foggia).

La Puglia è la regione con il maggior numero di bandiere del gusto.

Anche la gastronomia dell’estate 2018 è certificata dalle bandiere. La Puglia è regione “culla” delle specialità con 276 bandiere del gusto assegnate dalla Coldiretti nell’ambito della più straordinaria vetrina nazionale nell’anno del cibo italiano nel mondo. Ben 101 bandiere del gusto sono prodotti vegetali, che dimostra l’enorme patrimonio di biodiversità pugliese, seguiti da 78 paste fresche e prodotti della panetteria.