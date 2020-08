Turismo sostenibile: Bandiera verde 2019, c’è anche Margherita di Savoia

Con la Bandiera verde, i pediatri italiani hanno premiato le spiagge a misura di bambino. La Puglia nuovamente sul podio, col premio a Margherita di Savoia.

Il turismo green e responsabile non solo preserva l’ambiente, ma è anche a misura di bambino. Le famiglie devono poter visitare posti affascinanti, dalla natura incontaminata, ma comunque sicuri e attraenti anche per i più piccoli.

Un comitato di 35 pediatri italiani ha assegnato la Bandiera verde 2019 a 140 comuni italiani e a due località spagnole. La Bandiera verde, ha spiegato Italo Farnetani, pediatra e presidente del comitato, identifica un circuito di località marine con caratteristiche adatte ai bambini. L’assegnazione del riconoscimento segue criteri scientifici, che attestano salubrità, sicurezza e attrattività dei luoghi.

Bandiera verde 2019: una classifica “scientifica”

Le località Bandiera verde rispondono ad alcuni requisiti ben precisi: presenza di spiagge con la sabbia, spazi tra gli ombrelloni per giocare, presidio degli assistenti di spiaggia, pulizia dei litorali, opportunità di divertimento sia per grandi che per piccini.

Per stilare la classifica, il comitato Bandiera verde ha raccolto le segnalazioni di 170 pediatri. Queste segnalazioni valorizzano, con dati scientifici, le zone turistiche a misura di bambino, rispettose del loro benessere psicofisico.

Le valutazioni dei pediatri si focalizzano sulla qualità delle acque e anche sulla qualità delle attività ricreative rivolte ai bambini. Il bambino, ha osservato il professor Farnetani, ha bisogno di aggregarsi con i coetanei: una spiaggia con la Bandiera verde è in grado di offrire anche animazione e giochi di gruppo, durante i quali possono nascere nuove amicizie.

Bandiera verde 2019: Puglia sul podio, premiata Margherita di Savoia

Anche per il 2019, la Puglia è la terza regione ad avere spiagge a misura di bambino, dopo Calabria (primo posto) e Sicilia e Sardegna (insieme al secondo posto). Le città pugliesi premiate con la Bandiera verde sono tredici.

Nel circuito pugliese di Bandiera verde entra quest’anno Margherita di Savoia (BT). Il comune dauno ha ottenuto per cinque volte la Bandiera blu, che attesta la pulizia delle spiagge oltre la corretta gestione dei rifiuti e degli scarichi fognari.

LEGGI ANCHE: Inquinamento a Margherita di Savoia? Sindaco chiede verifiche

Grazie alla Bandiera verde, Margherita di Savoia si conferma meta di turismo sostenibile e aperto a tutte le età. Negli stabilimenti balneari, infatti, i bambini possono giocare in sicurezza su spiagge di sabbia fine; giovani e adulti possono praticare sport acquatici. Nei centri termali, infine, le famiglie possono dedicarsi ad attività ricreative o terapeutiche.