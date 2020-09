Avventure, escursioni e (ri)scoperta del territorio: l’Ecoweekend nella Fase 2

La Fase 2 comincia ad alimentarsi di visite guidate e gite fuoriporta. Una serie di iniziative tra tour e avventure, nel rispetto del distanziamento sociale.

Ribadiamo ancora una volta che in base alle misure di sicurezza imposte per evitare il contagio da Covid-19, è consigliato prenotare con netto anticipo per evitare di trovare sold-out l’evento.

Viaggio nel mondo in giardino

C’è un luogo in Puglia dove le diverse varietà di piante del mondo convivono in perfetta armonia. Si rimirano, s’intrecciano e fioriscono insieme. Un luogo in cui le distanze geografiche sono annullate e il tempo appare come sospeso. E’ il Giardino Botanico “Lama degli Ulivi”, ubicato all’interno dell’azienda Vivaistica Capitanio Stefano, a Monopoli in Contrada Conchia. Un’autentica opera d’arte, un percorso naturalistico unico, magico, sorprendente. All’interno del Giardino Botanico, la parola d’ordine è “armonia”. Si rimane incantati: sarà un viaggio sensoriale e non solo in natura, condotto dalla Cooperativa Serapia, tra frantoi ipogei, chiese rupestri e una meravigliosa Casa delle Farfalle. Ogni sabato e domenica (fino a settembre compreso), info 328.6474719. Sant’Andrea e il Sentiero dei Faraglioni

Domenica 7 giugno in viaggio tra Sant’Andrea e il Sentiero dei Faraglioni. Questo tratto di costa adriatica regala alcune tra le bellezze paesaggistiche più incantevoli del Salento. Il percorso inizia dalla spiaggia di Torre dell’Orso, un’insenatura di sabbia bianca incastonata nelle acque cristalline che come una cornice romantica fotografa all’infinito il “Faraglione delle due Sorelle”. racconta della Grotta di San Cristoforo, di storie di naufraghi e naviganti, fino poi a scorgere in lontananza “Il Sentiero dei Faraglioni di Sant’Andrea”.

Qui, l’energia della natura, ha forgiato imponenti rocce bianche che, come giganti indomiti, si ergono sulle acque di un mare terso e limpido. Sant’Andrea è un minuscolo e vecchio villaggio di pescatori con il suo faro a guardia del territorio. Il tratto di costa prossimo a questo piccolo borgo resta pressoché incontaminato e si presenta frastagliato, intessuto di anfratti e grotticelle. L’escursione condurrà, infine, tra la rigogliosa macchia mediterranea. Una pineta di Pinus halepensis sarà lì a indicarci la rotta di casa. Info 377.4513216

Gli antichi tratturi

Un trekking naturalistico sugli antichi tratturi del SIC “Murgia dei trulli”. E’ questa la proposta per domenica pomeriggio, in una delle visite guidate tra le più interessanti dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, architettonico e storico della campagna di Monopoli. Il cammino prenderà avvio da contrada Santa Lucia e tra roverelle e fragni monumentali, oliveti e frutteti ci si muove lungo sentieri delimitati da antichi muretti a secco e una campagna punteggiata da trulli e lamie. Panorama mozzafiato sul patchwork agrario del Canale di Pirro fino a raggiungerne il fondo, alla scoperta delle molteplici sfaccettature di questo territorio tra i vasti pascoli e le antiche specchie. Info 347 0081412

Sui sentieri della Murgia

Riprese quelle attività outdoor che consentono l’instaurarsi di nuovi rapporti di amicizia, una salutare e moderata attività fisica ed un importante contatto con la natura, l’associazione Murgia Enjoy, con lo scopo di promuovere aree poco conosciute, ma di grande interesse naturalistico, propone un nuovo evento escursionistico-culturale sui tanti sentieri della Murgia con ritrovo dei partecipanti a Cassano delle Murge dove l’associazione ha la sede principale.

Al fine evitare, infatti, la possibile diffusione del virus in altre Regioni, per il mese di giugno, i weekend alla scoperta dei borghi e dei tesori naturalistici lucani non verranno proposti ferma restando la possibilità per i soci di usufruire de “Il rifugio dell’escursionista”.

Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a tutti di prendere parte all’evento. Un segno di rispetto e di sensibilità dovuto e che permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito materiale informativo, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 7 giugno per il successivo spostamento nell’area dove si terrà l’escursione. Info 328/3130450

PugliArte

Tornano anche gli appuntamenti con le visite guidate firmate PugliArte. Sabato 6 alle 18.30 appuntamento con l’itinerario “Bari Fortificata – La città dalle possenti mura” (Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o scavi archeologici all’aperto).

Allo stesso orario, a qualche chilometro di distanza, si va con PugliAnostra alla scoperta del centro storico di Giovinazzo. Giovinazzo è la destinazione perfetta per una piacevole passeggiata: il porticciolo, il borgo antico con le sue meravigliose chiese ed i palazzi nobiliari , le costruzioni medievali a torre e le piccole piazze collegate da vicoli di Chianche sono per i visitatori in cerca della Puglia più vera, una scoperta eccezionale (Punto d’incontro: Piazza Vittorio Emanuele II c/o fontana).

Domenica, invece, alle 10.30 appuntamento con “Bari Archeo – Trekking – Lama Marchesa“. In questa visita ci si sofferma sulle costruzioni medievali e sui grandi complessi ipogeici presenti al di fuori della Bari fortificata e di come queste strutture venivano realizzate in un paesaggio rurale. Visita all’ipogeo del Quadrivio e incontro con l’associazione Zero e Lode, che a conclusione del trekking darà l’opportunità di degustare insieme un aperitivo. Info: pugliarte.it

I Musei

Con la fine del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, anche i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia stanno riaprendo al pubblico. L’obbiettivo è una ripartenza che consenta ai visitatori di fruire in piena sicurezza dei siti, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte in materia di tutela della salute. Per poter garantire il completo rispetto della normativa prevista in termini di salute pubblica (opportuna organizzazione di presidi del personale, predisposizione di una segnaletica e di percorsi obbligatori ed, in generale, applicazione di tutte le regole di igiene e distanziamento), la Direzione regionale musei Puglia ha predisposto un programma di riapertura, che concilia l’esigenza del pubblico di riappropriarsi dei propri spazi dopo mesi di lontananza forzata, con la necessità di rendere sicuri i propri luoghi della cultura.

Dal 2 giugno hanno riaperto Parco archeologico di Monte Sannace (Gioia del colle) e Parco archeologico di Egnazia (Fasano – Brindisi). Dal 14 giugno, invece, toccherà ai Musei archeologici di Canosa e Altamura, il Castello svevo di Bari, la Galleria Devanna di Bitonto e il Castello di Gioia del Colle.