ASL Bari, 80% di vaccinati, ma i contagi non calano. Fuori dal Covid a 86 anni

Dati stazionari sul fronte contagi nella ASL Bari nella prima settimana di agosto. Il tasso settimanale di positivi, infatti, si attesta ad un livello di 17,1 casi per 100mila abitanti rispetto ai 19,3 di sette giorni fa. Le nuove positività risultano stabili o rallentano nella maggior parte dei 41 comuni dell’Area metropolitana.

Intanto il bollettino covid di oggi 6 agosto registra in Puglia, su 13.982 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus 241 casi positivi, con un tasso dell’ 1,7%. I positivi sono 70 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. E’ stato registrato un decesso, in provincia di Bari.

Vaccinazioni, i cittadini ci credono

Se i dati dei positivi non sono rassicuranti, non si può dire altrettanto a proposito della campagna vaccinale anti-Covid che è ormai entrata in una fase cruciale.

La popolazione over 12 risulta vaccinata con una prima dose all’80%; in particolare le classi d’età più giovani stanno aderendo in maniera consistente alle vaccinazioni, con un tasso del 51% per la prima somministrazione alla fascia 12 -19 anni , e il completamento del ciclo vaccinale per tutta la popolazione vaccinabile: un doppio importante traguardo oggi per la ASL di Bari che dà un’accelerata alla sua campagna vaccinale

Stando ai dati diffusi a livello nazionale dai siti scientifici accreditati, la ASL di Bari ha il dato di copertura con almeno una dose più alto rispetto a tutte le regioni italiane, molto al di sopra quindi delle migliori performance nazionali. Ottimo anche il dato di quanti hanno completato l’intero ciclo vaccinale che si attesta al 67%, anche in questo caso, superiore alla media di altre regioni italiane.

Nei sette giorni compresi tra il 30 luglio e il 5 agosto scorso sono stati somministrati quasi 66mila vaccini, per il 67% seconde dosi. Complessivamente, dall’inizio della campagna a dicmebre 2020, nel territorio barese sono state eseguite oltre 1 milione e 635mila vaccinazioni.

La ASL Bari registra percentuali ragguardevoli in tutte le classi d’età. Gli over 60 che hanno ricevuto la prima dose ammontano al 94%, con l’85% completamente immunizzato. In forte incremento anche le coperture nelle fasce d’età inferiori: più della metà dei 12-19enni (51%) è già stato vaccinato con prima dose, così come il 69% dei 20-29enni, il 70% dei 30-39enni, il 78% dei 40-49enni e l’87% dei cittadini tra 50 e 59 anni. In totale, sono

Gli operatori sanitari stanno lavorando a ritmo serrato sul completamento delle vaccinazioni, specie nelle fasce di età più basse in maniera tale da raggiungere la copertura completa prima dell’avvio dell’anno scolastico e far riprendere così in piena sicurezza le attività didattiche in presenza

“L’attività vaccinale della ASL non si ferma nemmeno ad agosto – spiega il direttore generale Antonio Sanguedolce – anzi l’obiettivo è di potenziare ancora di più le somministrazioni e dare un ulteriore sprint alla campagna vaccinale accelerando le battute finali. Il Nucleo operativo aziendale vaccini e il Dipartimento di prevenzione sono al lavoro in queste ore per aprire nuove agende nel corso del mese – conferma Sanguedolce – per dare la possibilità ai cittadini di prenotare ancora la prima vaccinazione e trovare così ulteriori disponibilità negli hub che sono già impegnati con una media di 10mila somministrazioni giornaliere”.

Fuori dal Covid a 86 anni: “La riabilitazione mi ha fatto riprendere a vivere”

“Sono rinato, dopo mesi di lotta contro la malattia, ora sto finalmente bene. Ho ripreso a parlare, a camminare, a fare tutto normalmente, anzi, grazie alla riabilitazione, ho recuperato più forze ed energie”. E’ la testimonianza di Angelo Fioriello, 86 anni, originario di Palo del Colle, paziente affetto da polmonite da Covid e attualmente in riabilitazione presso il presidio post acuzie della ASL di Bari a Terlizzi.

La storia di Angelo ha quasi dell’incredibile: era stato ricoverato nel centro Covid dell’ospedale San Paolo a novembre 2020 per polmonite causata dalla infezione con una saturazione di ossigeno molto bassa. Superata la fase acuta della malattia con embolia polmonare e insufficienza respiratoria, era stato trasferito nel presidio post acuzie Covid di Terlizzi. E’ stato sottoposto a ossigeno terapia e a ventilazione con CPAP, per poi essere dimesso il 21 gennaio di quest’anno con terapia medica da seguire a casa.

Nel corso di questi mesi – come previsto dai protocolli di follow up dedicati ai pazienti che contraggono l’infezione – Angelo è stato sottoposto a visite ed esami, prima ad un mese di distanza dalla infezione, poi a 3 mesi e successivamente a 6 mesi. Ha convissuto con gli esiti della polmonite causata dal virus, e per questo è stato inserito in un programma di riabilitazione pneumologica personalizzato che gli ha permesso oggi di recuperare a pieno la capacità respiratoria. A novembre – in coincidenza dei 12 mesi dalla insorgenza della patologia polmonare- completerà tutti i controlli. Oggi si può dire fuori da un incubo: “E’ andato tutto bene, stanno per dimettermi e devo ringraziare i dottori che mi hanno curato”, racconta ancora Angelo.

“Il percorso del paziente conferma ancora una volta che la riabilitazione post covid è al primo posto della terapia sia per il recupero funzionale che psicologico della persona colpita dalla infezione – spiega Giuseppe Cerini, tutor per la formazione di medici riabilitatori della Unità Operativa di Pneumologia/Riabilitazione Respiratoria dell’ospedale di Terlizzi –

La Riabilitazione respiratoria dell’ospedale di Terlizzi consta di 20 posti letto di degenza, di cui 10 in monitoraggio attivo h 24 con una centrale di monitoraggio per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria e in ventilo terapia. Gli altri dieci posti letto sono dedicati alla riabilitazione pneumologica ordinaria. L’equipe – formata da pneumologi, fisiatri e geriatri – si avvale di dispositivi e strumentazioni innovativi per attivare i programmi di riabilitazione respiratoria. L’ultima tecnologia acquisita è una centrale di monitoraggio continuo, tramite la quale è possibile tenere sempre sotto controllo i parametri vitali dei pazienti affetti da problemi respiratori e facilitare il recupero delle normali attività quotidiane.

A disposizione dei pazienti anche una palestra, dotata di una serie di attrezzature quali treadmill (tappeto per la corsa), bike (pedalatore elettrico), monitor multiparametrici, postazioni per esercizi di ginnastica respiratoria, scala per sforzo, lettino da drenaggio posturale, strumenti per l’aspirazione di catarro bronchiale e tosse assistita.