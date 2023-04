 Arte e sostenibilità, “Scorie illustrate”

La mostra inaugurata al PACT intende promuovere l’economia circolare

“Scorie illustrate” è il titolo della mostra ispirata dal calendario Serveco e inaugurata al PACT, il Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia, che ha sede nella Fiera del Levante di Bari.

Il calendario Serveco è stato progettato grazie alla tecnologia di Dimensione 3, perché allo scoccare del 31 dicembre non diventi obsoleto ma diventi un libro da conservare in libreria, grazie ai contenuti di qualità, attraverso l’incontro tra fumetti e poesia e il lavoro del direttore artistico del calendario, Piero Angelini e di Antonio Lillo, poeta e editore.

La mostra “Scorie illustrate” porta in giro l’approccio di Serveco alla sostenibilità. Con alle spalle una esperienza di quasi quarant’anni nel settore dell’economia circolare, Serveco da qualche anno produce un calendario progettato per non essere gettato, al termine del periodo indicato, perché capace di trasformarsi in un libro. In questo caso, un libro illustrato. Il contenuto del calendario si è infatti dovuto adattare in questi anni, dovendo dimostrare un certo valore perché valga la pena conservarlo. Grazie alla direzione artistica del fumettista Piero Angelini e della consulenza di Antonio Lillo della casa editrice “Pietre vive” di Locorotondo, è stato possibile individuare componimenti poetici e illustratori che hanno dato valore anche artistico al calendario. Il calendario, che è un progetto di comunicazione ambientale integrata, è stato inserito nell’Adi Design Index 2021.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 17 nel Padiglione 107.