Arsenico in acqua, ecco come eliminarlo

Le normative sono estremamente stringenti in Europa. L’acqua italiana è tra le migliori, ma in alcune zone ci sono elementi chimici che possono essere eliminati con impianti ad hoc

Gli acquedotti italiani sono regolamentati dal D.Lgs 31/2001, che recepisce la Direttiva Europea 98/83, che impone standard qualitativi minimi per l’acqua destinata al consumo e alle attività umane. Il 16 dicembre 2020 è stata pubblicata la Direttiva UE 2020/2184, il nuovo riferimento in materia, più stringente rispetto alla precedente, che prevede regole mirate a migliorare ulteriormente la qualità e l’accesso all’acqua potabile, con il primario obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini e di tutelare l’ambiente attraverso una riduzione delle bottiglie di plastica.

L’acqua italiana è tra le migliori d’Europa. Se le normative in generale chiariscono quali sostanze possono essere presenti nell’acqua da bere e in quale quantità, in ogni Comune vige un esteso sistema di controlli che coinvolge le Asl per assicurare che gli elementi presenti nell’acqua non superino i limiti stabiliti per legge.

Ma in alcune aree, le condizioni geologiche e particolari condizioni di inquinamento possono contaminare le acque con elementi chimici. I rari casi di mancata conformità possono riguardare la presenza sopra la soglia ammessa dal D.Lgs. 31/2001 di elementi indesiderati, come l’arsenico, che può essere naturalmente presente nelle falde acquifere di territori di origine vulcanica.

L’arsenico è uno degli elementi chimici che si trova più frequentemente in natura. Si tratta di un semimetallo presente nel terreno, nell’acqua, nell’aria e nei tessuti animali e vegetali.

Esistono due tipologie di arsenico, quello organico e quello inorganico. Tracce di arsenico organico, che non è considerato problematico per la salute, si possono trovare nei frutti di mare o nel pesce, mentre la forma inorganica, più pura, presenta elementi di tossicità e può essere rilevata nell’acqua potabile. In tutti questi casi è responsabilità dei gestori dell’acqua pubblica effettuare rigorose analisi degli acquedotti per tenere sotto controllo la concentrazione di tale elemento.

La contaminazione avviene tramite i terreni e le rocce, i deflussi dell’industria e quelli derivanti dall’agricoltura. Alcune zone del Lazio e della Toscana presentano una maggiore concentrazione di arsenico nelle proprie falde a causa dell’origine vulcanica di questi terreni. Anche la presenza di alcuni sedimenti minerari può provocare la contaminazione da arsenico, come accaduto, ad esempio, in alcune aree della Sardegna.

La legislazione europea impone un limite massimo per la concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano pari a 10 µg/L. In casi particolari, la normativa europea concede ai gestori dell’acqua pubblica delle deroghe che alzano il limite della concentrazione massima ammessa. Ogni deroga è triennale e gli Stati membri possono richiederla per un massimo di tre volte.

L’arsenico si può eliminare. «È possibile depurare l’acqua dall’arsenico – spiega Giorgio Temporelli, esperto in igiene, normativa e tecnologie per il trattamento delle acque – grazie all’impiego di specifici sistemi di filtrazione specializzati in ambito acquedottistico – di competenza dell’amministrazione pubblica. Esistono anche dei sistemi ad uso domestico che permettono di usare l’acqua del rubinetto in totale sicurezza migliorandone ulteriormente la qualità».

Se in ambito pubblico il gestore dell'acquedotto deve utilizzare impianti di potabilizzazione ad hoc per eliminare l'arsenico, in ambito domestico esistono sistemi ad Osmosi Inversa dotati di filtri speciali per la rimozione dell'arsenico in grado di eliminare fino al 99% di questo elemento dall'acqua potabile.