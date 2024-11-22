Arrivano i dati del nuovo Report “Città Clima – Speciale Agricoltura” di Legambiente: nulla da festeggiare

Presentato al VI Forum Agroecologia Circolare il nuovo report Città Clima – Speciale Agricoltura con l’obiettivo di affermare la centralità dell’agroecologia come unica via per tutelare gli ecosistemi, accrescere la fertilità del suolo e superare le gravi difficoltà legate alla crisi climatica

Il report parte da un dato concreto e sotto gli occhi di tutti: l’agricoltura italiana è in ginocchio, schiacciata dal peso di un cambiamento climatico che negli ultimi dieci anni ha sconvolto il settore, colpendo territori, colture e aziende agricole.

Il cambiamento climatico ha ridotto la sicurezza alimentare e ha impattato sulla sicurezza idrica, a causa del cambiamento nella dinamica delle precipitazioni, nell’intensità e nella maggiore frequenza degli eventi meteo e climatici estremi.

I numeri del Report

Negli ultimi dieci anni, dal 2015 al 20 settembre 2024, si sono registrati in Italia 146 eventi meteo estremi che hanno causato danni all’agricoltura, il 7,4% del totale degli eventi avvenuti nello stesso periodo in Italia. Preoccupa in particolare l’accelerata degli ultimi due anni 2023 – 2024 (quest’ultimo con dati parziali relativi da gennaio a settembre), con 79 eventi meteo estremi con danni al settore, oltre la metà del totale registrato negli ultimi 10 anni.

In particolare, tra gli eventi meteo estremi principali si sono verificati: 64 danni da grandinate, 31 da siccità prolungata, 24 da raffiche di vento e trombe d’aria, 15 allagamenti da piogge intense e 10 esondazioni fluviali. 72 eventi al Nord, 23 al Centro e 51 al Sud Italia.Le regioni più colpite sono principalmente sei: il Piemonte con 20 eventi, seguito da Emilia-Romagna (19), Puglia con 17, Sicilia e Veneto con 14, Sardegna con 11. Sono tutti territori che, da decenni, hanno grande vocazione agricola e che, a causa degli eventi estremi, sono sempre più in difficoltà con danni alle produzioni di frutta, ortaggi, mais, barbabietole, frutteti e vigneti sradicati.

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“L’emergenza a cui abbiamo assistito per tutto il 2024 in Sicilia è figlia della siccità del Po del 2022 e di un trend collegato alla crisi climatica, in continua evoluzione. Nel 2022-2023 tra gli impatti più critici e devastanti degli ultimi anni in Italia, deve essere annoverato il lunghissimo periodo di siccità che ha colpito gran parte del centro nord nel 2022” – spiegano nel Report.

Secondo i dati di Isac-Cnr, nei primi sette mesi di quell’anno le piogge sono diminuite del 46% rispetto alla media degli ultimi trent’anni.

Le conseguenze che abbiamo ogni giorno sotto ai nostri occhi (e viviamo sulla nostra pelle)

Le conseguenze sono state devastanti per l’agricoltura e per gli habitat naturali: in Pianura Padana, le coltivazioni seminate in autunno, come orzo, frumento ad esempio, sono andate compromesse dalla scarsità di acqua. I prati destinati all’alimentazione degli animali hanno assistito allo stesso destino mentre la semina del mais è avvenuta in condizioni di terreni aridi e duri. Il grano già seminato ha visto uno dei peggiori raccolti degli ultimi anni vista la mancanza di acqua e l’innalzamento repentino e anticipato delle temperature. Tra i costi affrontati dal settore in Italia nel 2022 vi sono stati quelli della risemina e dell’irrigazione, avvenute in maniera costante viste le condizioni di aridità prolungata, con circa 9 miliardi di euro. L’11% delle aziende agricole si è ritrovata in una situazione talmente critica da portare alla cessazione dell’attività. Tutto questo porta non solo ad un aumento di prezzi e, talvolta, al non trovare alcune marche di farine al supermercato, ma anche ad andare incontro ad un aumento costante dei prezzi.

“Critica anche la situazione in estate in special modo nelle aree del Delta del Po dove si verifica la risalita di acqua salata dal mare, il cuneo salino, inizialmente a oltre 10 chilometri dalla costa adriatica, arrivato poi nel Po di Goro e nel Po di Pila rispettivamente a circa 39 km e 36 km dalla costa” spiegano nel Report “con un impatto enorme e distruttivo per l’agricoltura in quanto per una fascia di 50 metri dall’argine non può essere coltivato nulla e serviranno anni di pioggia per miscelare l’acqua salata e far tornare la terra fertile”.

“La siccità e gli impatti a cui assistiamo non derivano, quindi, solo dalla componente legata al riscaldamento globale, ma si stanno sommando a fattori quali l’impermeabilizzazione dei suoli, la cattiva gestione dei fiumi e delle aree naturali, l’inefficienza delle attività produttive rispetto allo sfruttamento delle risorse naturali”.

Angurie in Puglia scottate dal gran caldoIl periodo siccitoso e le temperature eccezionali che hanno colpito Sicilia e Sardegna (e gran parte del sud Italia) da fine 2023, hanno portato ad impatti enormi per il comparto agricolo nell’anno in corso. La riduzione della produzione di olio d’oliva (tutt’ora in corso) è stimata all’80% rispetto al 2023.

La Puglia, che da sola rappresenta circa il 50% della produzione nazionale, è stata particolarmente colpita. In Sicilia, grano, cereali e foraggi hanno fatto registrare un calo di produzione con punte del 100%. L’assenza di pioggia ha colpito anche gli alberi da frutto, vigne e uliveti, tanto da costringere gli agricoltori a forzare la caduta delle pesche dagli alberi per salvare le piante. Danni alla raccolta delle arance e alla produzione del grano, con cali in alcune zone che hanno raggiunto il 70%. Gravi impatti anche alla produzione di miele, con una diminuzione prevista del 95% a causa delle fioriture non produttive, ossia la mancanza di nettare nei fiori.

Ma gli impatti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura si sono manifestati anche con i recenti eventi meteo estremi che hanno causato notevoli danni alle produzioni di frutta, ortaggi, mais, barbabietole, frutteti e vigneti sradicati per non parlare dei danni ingenti anche alle infrastrutture come strade rurali e agli agriturismi, serre, cantine, fabbricati e capannoni.

La perdita di suolo coltivato e il consumo di suolo in Italia

L’abbandono delle terre marginali e consumo del suolo sono altri dati che preoccupano maggiormente. L’Italia negli ultimi decenni ha vissuto un’autentica emorragia di suoli coltivati, apparentemente inarrestabile. Il dato ISTAT certifica una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari a 12,5 milioni di ettari, coltivati da 1,1 milioni di aziende agricole, rispetto ai 17,5 milioni del 1970, su cui operavano ben 3,6 milioni di aziende agricole. In soli 50 anni abbiamo perso una superficie coltivata superiore a quella dell’intera pianura padano-veneta. La tendenza alla contrazione delle superfici agricole e alla crescita delle dimensioni aziendali è un dato strutturale dell’agricoltura europea dal dopoguerra ad oggi, ma i dati italiani testimoniano di un trend più accelerato, e dunque molto più preoccupante, che altrove. Sempre meno terra, dunque, per le colture che sono all’origine del sistema agroalimentare da cui dipendono sia la nostra sicurezza alimentare, sia la reputazione del nostro export di prodotti trasformati.

Un recente studio5 dal titolo “Global warming and heat extremes to enhance inflationary pressures” pubblicato su Nature, ha stimato che l’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico potrebbe causare un conseguente aumento dei prezzi dei prodotti alimentari di oltre il 3% all’anno entro il 2035, rispetto a solo l’1,2% circa dell’inflazione complessiva.

Nei Paesi OCSE, si prevede che le rese di mais, grano e riso saranno inferiori, in media, rispettivamente del 10%, 7% e 6% entro il 2050, rispetto a una situazione in cui prevarrebbero le condizioni climatiche attuali, secondo il Rapporto OECD6 (Organisation for Economic Co-operation and Development) “Synergies and trade-offs between adaptation, mitigation and agricultural productivity”.

Le 10 proposte di Legambiente al Governo

Legambiente nel documento affida a 10 proposte la via per una migliore gestione e adattamento del settore agricolo:

1 – Dare attuazione al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici emanando al più presto il decreto che stabilisce l’insediamento dell’Osservatorio Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici e individuare le linee di finanziamento stanziando le adeguate risorse economiche (ad oggi assenti) per attuare il Piano;

2 – promuovere la transizione verso l’agroecologia, di cui il biologico rappresenta l’espressione più avanzata e concreta;

3 – contrastare la lotta agli sprechi idrici ed energetici sia attraverso buone pratiche colturali e sistemi di micro-irrigazione che attraverso l’uso di acque reflue civili depurate, l’utilizzo di colture meno idroesigenti oltre alle buone pratiche agricole (inerbimento, rotazioni, sovesci), mentre per il contrasto delle temperature elevate e dell’evapotraspirazione è necessario sviluppare sistemi di agroforestazione e di ritenzione idrica (come terrazzamenti, sistemi di recupero delle acque meteoriche, creazione di piccole aree rocciose per trattenere l’acqua etc.) ;

4 – approvare la legge sullo stop al consumo di suolo che il Paese aspetta da 12 anni ;

5 – a riduzione del carico zootecnico unitamente alla differenziazione delle colture, per raggiungere sia obiettivi di adattamento sia, soprattutto in questo caso, di mitigazione;

6 – supportare i produttori biologici, garantendo loro l’accesso al mercato e a politiche di sostegno;

7 – prevedere un massiccio spostamento di risorse a favore delle aree interne, collinari e montane, il susseguirsi delle alluvioni in Emilia-Romagna (e quella particolarmente tragica in Spagna) ci indica chiaramente che dobbiamo tornare a presidiare i terreni “alti”, dove le alluvioni hanno origine a causa della condizione del suolo;

8 – Va poi affrontato il tema del sostegno all’occupazione, in particolare giovanile;

9 – Una sfida ancora tutta da vincere è quella legata all’uso di fitofarmaci perchè mentre la superficie agricola complessiva diminuisce, l’uso dei fitofarmaci resta elevato. Secondo i dati Ispra, nel 55% delle acque superficiali e nel 23% delle acque sotterranee sono state riscontrate tracce di residui di pesticidi, con gravi conseguenze per la salute e per il pianeta.

10 – utilizzare innovazione tecnologica e digitale, ricerca e sperimentazione non per massimizzare le produzioni ma per ridurre gli input negativi e gli impatti sull’ecosistema e fornire servizi e strumenti specifici agli operatori agricoli in modo da fronteggiare con le più avanzate misure gli effetti dei cambiamenti climatici.

Cosa portarci a casa dal Report e cosa fare nel nostro piccolo. Le piccole ma importanti pratiche virtuose

Le buone pratiche per una gestione sostenibile del settore agricolo, in particolare con obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici, sia in Italia che all’estero. Queste azioni e progetti mostrano quanto stia crescendo l’attenzione nei confronti dei rischi e delle vulnerabilità del settore.

L’adattamento viene affidato sempre di più a interventi che includono Nature-based Solutions, con il ricorso ad alberi e piante per l’ombreggiamento e la ritenzione idrica contro il rischio allagamenti, ma anche ad azioni che si basano sulle tradizioni storiche e locali, come ad esempio per i terrazzamenti. Integrare alberi e arbusti nei paesaggi agricoli aiuta a fornire habitat alla fauna selvatica, a ridurre l’erosione del suolo e a migliorare i cicli naturali dell’acqua. “Alberi nostri alleati” come sempre più spesso indica il botanico e saggista Stefano Mancuso, aggiungendo anche il famoso motto “meno strade e più alberi” .