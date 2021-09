AQP, cambio al vertice: arriva Laforgia

Per il grande impegno profuso nel suo ruolo e il prestigio che ha dato all’Ente, al presidente Di Cagno Abbrescia è stata riservata la carica di presidente onorario

Come si sa, la Regione Puglia, socio unico di Acquedotto Pugliese, riunitasi in Assemblea, ha rinnovato il vertice della società, dando seguito alla delibera della Giunta del 16 settembre scorso. Domenico Laforgia è il nuovo Presidente. Entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione anche Francesco Crudele, Tina De Francesco, Rossella Falcone e Salvatore Ruggeri. Il presidente uscente, Simeone Di Cagno Abbrescia, per il grande impegno profuso nel suo ruolo e il prestigio che ha dato all’Ente, è stato nominato presidente onorario.

Il neo presidente Domenico Laforgia, è un ingegnere meccanico, esperto in innovazione industriale, professore ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente, già Rettore dell’Università del Salento dal 2007 al 2013 e direttore del dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia dal 2015 a maggio scorso.

Il consigliere Francesco Crudele è dottore in Scienze dell’Amministrazione Pubblica e Privata. Ha ricoperto il ruolo di Sindaco di Capurso per dieci anni, dal 2010 al 2020, e rivestito la carica di vicepresidente Anci Puglia.

La consigliera Tina De Francesco è un’imprenditrice. Dopo gli studi in gestione aziendale e del personale, si forma all’interno della società fondata dal padre. Si occupa della gestione amministrativa e delle risorse umane, coordinando le diverse sedi produttive.

La consigliera Rossella Falcone è laureata in Giurisprudenza alla LUISS “Guido Carli” di Roma, con Master in Management Sanitario all’Università Bocconi di Milano, abilitata alla professione forense, è manager di imprese turistiche e, da giugno 2016, vicesindaco di Vieste.

Il consigliere Salvatore Ruggeri è un imprenditore del settore dell’alluminio. Già senatore della Repubblica, deputato alla Camera e Consigliere regionale, è stato Assessore al Welfare della Regione Puglia.

Con il nuovo direttivo, AQP intenderà sicuramente consolidare il processo iniziato dal consiglio d’amministrazione uscente, mirato a sviluppare un piano industriale che valorizzi e protegga le risorse idriche disponibili, attraverso il piano di sostenibilità.

È bene ricordare che AQP, Acquedotto Pugliese S.p.A., con reti idriche per 20 mila chilometri al servizio di oltre 4 milioni di cittadini, 12.000 chilometri di reti fognarie e 184 depuratori, è tra i maggiori player nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato e una delle opere di ingegneria civile più complessa di Europa.

Tale sistema, tra i più lunghi al mondo e che si sviluppa nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Puglia – il più grande italiano per estensione territoriale – garantisce l’approvvigionamento di acqua potabile alla Puglia (100% della popolazione), alla Basilicata (25%) e alla Campania (2%).

I servizi vanno dalla captazione, alla raccolta sino alla potabilizzazione ed alla distribuzione dell’acqua oltre che ai servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Acquedotto Pugliese S.p.A. è la capogruppo e controlla interamente Aseco S.p.A., azienda specializzata nel trattamento e recupero dei rifiuti organici.