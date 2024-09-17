Ancora maltempo, allerta arancione

Ancora piogge e temporali sull’Italia centrale. Allerta gialla in undici regioni. Pericolo per Emilia Romagna e Marche

La Protezione Civile ha diramato un altro avviso di maltempo che interessa gran parte dell’Italia a causa della perturbazione presente sul nostro Paese.

Dalla mattina di domani, mercoledì 18 settembre, persisteranno precipitazioni diffuse su Emilia-Romagna e Marche e precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Abruzzo, in particolare sui rispettivi settori settentrionali. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per questo motivo, è prevista allerta arancione sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna. Allerta gialla, inoltre sull’intero territorio delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, su gran parte dell’Emilia-Romagna e su settori di Toscana, Lazio e Campania.