Amianto e salute: i dati sul mesotelioma in Puglia

Bari e Taranto le province più colpite. Fondamentale la bonifica dei siti inquinati

Tra il 1993 e il 2021, in Italia sono stati registrati circa 37 mila casi di mesotelioma, una patologia causata principalmente dall’esposizione all’amianto, il cui tasso di sopravvivenza è molto basso. Sul territorio nazionale, i più colpiti sono gli uomini e nel 68,9% dei casi la patologia è stata causata da esposizioni sul luogo di lavoro, mentre solo per il 4,4% da esposizioni ambientali. In particolare, in Puglia, tra il 1993 e il 2025, sono stati registrati 2.281 casi di mesotelioma. Dal 1992 la produzione e la commercializzazione di amianto sono state vietate, ma proprio in questi anni si attende il picco nel numero dei casi, proprio perchè dall’esposizione all’amianto allo sviluppo della malattia possono trascorrere dai 20 ai 30 anni.

Lav0ro e salute non possono convivere con l’amianto

Questi i dati presentati durante il convegno “Esposizione ambientale e professionale ad amianto”, nell’Aula Magna della Scuola di Medicina del Policlinico di Bari, organizzato dal SISM, il Segretariato Italiano Studenti in Medicina. L’evento ha affrontato un tema molto attuale: l’esposizione professionale e ambientale all’amianto e le sue conseguenze, in particolare il mesotelioma.

“La nostra associazione è costituita da studenti universitari di medicina e delle professioni sanitarie – hanno spiegato Maria Paola Patrono e Vito Laruccia, rispettivamente presidente SISM e membro dell’associazione – Ci poniamo l’obiettivo di migliorare la nostra formazione, ma anche di fornire competenze trasversali, sensibilizzando tutti su tematiche attuali. In questo caso, abbiamo pensato di organizzare questo evento qui a Bari, perchè purtroppo il capoluogo pugliese, a causa della presenza della Fibronit, è particolarmente interessato dalla presenza e dalla diffusione del mesotelioma”.

Bari, il caso-Fibronit

Le province di Bari e Taranto risultano essere le più colpite. La prima negli stessi anni ha infatti registrato 900 casi, mentre il capoluogo ionico ne ha registrati 627. Nel Leccese invece ne sono stati 281, nel Foggiano 172, nella provincia di Brindisi 166 ed infine nella Bat 135.

“Un dato impressionante – ha dichiarato Vito Leccese, sindaco di Bari – che noi abbiamo monitorato e fotografato per tanti anni. Bari paga, tra le città pugliesi, il prezzo più alto in termini di vittime del mesotelioma pleurico, perchè il centro di produzione dell’eternit era proprio nel centro di Bari. Mi riferisco alla Fibronit, che finalmente si sta trasformando da luogo di morte a Parco della Rinascita. Questo deve chiamare noi tutti alla responsabilità, a prestare grande attenzione alle questioni ambientali”.

Arpa: molte le segnalazioni

“Noi abbiamo un polo di riferimento che si trova a Brindisi – ha spiegato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia – qui abbiamo concentrato tutte le attività legate all’amianto e siamo diventati centro accreditato per le analisi ambientali che ci vengono richieste dai sindaci, dalla magistratura e dai centri sanitari. Le segnalazioni che vengono fatte sul sito della Regione Puglia sono tante e sono indice di un problema che, ovviamente, arriva dal passato, ma di cui è necessario liberarsi. Non è semplice, perchè occorre dotarsi di una impiantistica dedicata allo smaltimento dell’amianto. C’è purtroppo, da parte di alcune persone, la tentazione di liberarsene in maniera abusiva, creando un ulteriore danno ambientale”.

Fondamentale la prevenzione

La prevenzione quindi riveste un ruolo cruciale nella lotta contro il mesotelioma, una malattia spesso causata dall’esposizione all’amianto. Ridurre i rischi di diffusione di questa patologia dipende in larga misura dall’adozione di misure preventive efficaci. In questo contesto, il ruolo delle istituzioni politiche e governative è fondamentale, come sottolineato da Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia: “Siamo di fronte a una svolta. Stiamo infatti introducendo una nuova regolamentazione che non si limita alla sanzione, ma premia le imprese che adottano misure di prevenzione. Le aziende organizzate e che rispettano puntualmente le norme sulla sicurezza avranno un trattamento di favore dal punto di vista penale, pur restando responsabili per eventuali risarcimenti. La sicurezza sul lavoro diventa così un lavoro di squadra, in cui tutti contribuiscono a prevenire infortuni e incidenti.”