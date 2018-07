A Peschici, un evento di portata nazionale con Goletta Verde e le associazioni ambientaliste per dire “no” alla plastica “usa e getta”

Peschici ospiterà Goletta Verde per promuovere un evento di portata nazionale: il “No plastic use day”.

L’appuntamento è per il 27 luglio nel porto della cittadina garganica. Organizzato con le maggiori associazioni ambientaliste, alla manifestazione parteciperanno amministratori locali, provinciali e regionali, esponenti politici, rappresentanti di associazioni ambientaliste. All’evento aderiscono Regione Puglia, Parco Nazionale del Gargano, Provincia di Foggia e Comune di Peschici.

Leggi anche: No alle plastiche monouso, sì al distretto biologico a rifiuti zero

Peschici ed il “No plastic use day”

«La giornata sarà suddivisa in due momenti – spiega Raffaele Vigilante del coordinamento regionale “Tutela del mare” – il primo, al porto di Peschici, in linea con il programma di Legambiente, con delle forchette in plastica gigante e catena umana sulla spiaggia. Il secondo, nella nuova piazza antistante il Comune di Peschici, rappresentato da un convegno con relatori di rilievo che illustreranno i rischi legati all’utilizzo della plastica monouso. In questo modo indiamo invitare tutti i Comuni del territorio ad adottare specifiche delibere che siano utili a regolamentare l’utilizzo corretto e a contrastare l’abuso di materie plastiche nel quotidiano, per iniziare ad arginare in maniera incisiva quelli che sono i fenomeni di inquinamento dei nostri mari e non solo».

Il programma di “No plastic use day”

Nel dettaglio, il programma prevede alle 10:30 l’arrivo nel porto di Peschici del veliero di Legambiente. Alle 11 il “Trash Mob esagerato #usaegettanograzie”, la nuova campagna di Legambiente contro l’uso di materiali monouso in plastica. Alle 11:30, presso il lido “Onda Beach”, conferenza stampa a cui parteciperanno, oltre a Raffaele Vigilante, il Sindaco di Peschici, Franco Tavaglione; il presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini; il vicepresidente della Provincia di Foggia, Rosario Cusmai; il presidente della Comunità del Parco del Gargano, Rocco Di Brina e il vicepresidente del Parco del Gargano, Claudio Costanzucci. Alle 12 il “flash mob” e catena umana in spiaggia “No plastic use day”. Alle 18 visite guidate a bordo di “Goletta Verde”.

Un evento, dunque, importante per sensibilizzare la popolazione all’eccessivo uso della plastica “usa e getta”, che rischia di aumentare costantemente l’inquinamento marino e terrestre e non favorisce il riciclo puntuale e corretto della plastica.