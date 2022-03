Altamura, nasce Lago Verde la bioedilizia a impatto zero

L’edificio green certificato “BeS” coniuga salubrità, lusso sostenibile e innovazione. È ornato da piante del Mediterraneo e le facciate sono in tufo di Montescaglioso

Si chiama Lago Verde, l’edificio green nel cuore di Altamura, in via San Diego, in un luogo legato ad un’antica leggenda: in passato sorgeva un incantevole specchio d’acqua color smeraldo, un invaso naturale stagionale che si riempiva durate la stagione piovosa per poi essere sfruttato durante la stagione calda. Tracce dell’esistenza di questo lago naturale si trovano ancora nella toponomastica della città ma oggi quello specchio d’acqua non esiste più: nel luogo dove oggi nasce il progetto i campi hanno preso il sopravvento e la zona è stata trasformata in un quartiere consolidato.

Il progetto di bioedilizia, si compone di 8 appartamenti. A realizzare Lago Verde è stata Edil Pepe, impresa altamurana, che attraverso il suo brand di lusso, Lusseri, ha dato vita ai casali hi-tech a impatto zero nel cuore di Matera, ottenendo il protocollo di certificazione EcO. Inoltre, ha realizzato Oro Bianco, il primo edificio con facciata verde in Puglia certificato come primo edificio in Italia a rispettare il protocollo sintetico edifici a consumo zero, e Pietra Solare, edificio green con giardino verticale a ridotto impatto ambientale nel cuore di Matera.

Specie vegetali provenienti da vivai locali certificati

L’utilizzo del verde sarà costituito da fioriere in metallo verniciato che ospiteranno arbusti locali e rampicanti. Le fioriere sono dotate di un sistema di isolamento interno che preserva la pianta e ne regola anche il fabbisogno di acqua ed eventuali eccessi e sbalzi di temperatura.

BeS e P55 a favore di comfort e ridotto consumo energetico

Per progettare, implementare e mantenere nel tempo l’eccellenza nel campo dell’edilizia, garantendo comfort e benessere alle unità abitative, l’impresa ha brevettato un sistema denominato BeS (Benessere e Salute) che riguarda le certificazioni fornite dalle imprese fornitrici dei materiali e prodotti utilizzati durante la costruzione. Tale attestazione permette al cliente finale di avere la massima garanzia e la massima trasparenza sugli effetti benefici che tutte le componenti edilizie hanno sull’individuo che vive in casa, per preservarne la sua salute e il suo benessere.

L’impresa edile altamurana, inoltre, ha messo a punto P55, un particolare e innovativo sistema di muratura stratificata di 55 cm, realizzato con intonaco di calce e gesso, blocchi di Tufo di Montescaglioso. Il P55 permette bassa dispersione, ridotto consumo energetico, risparmio su bollette, alta durabilità nel tempo ed isolamento acustico, influenza positiva sul comfort e sul benessere termo-igrometrico, alta resistenza al sisma e alta traspirabilità.

Piante stabilizzate e made in Italy altamurano

Per incrementare lo stato di benessere e tranquillità dei residenti, all’ingresso del portone sono state poste piante stabilizzate, prevalentemente licheni, che, attraverso un processo di stabilizzazione, riescono a mantenere la loro bellezza e freschezza senza la necessità di acqua, fertilizzanti o esposizione ai raggi solari. Questo trattamento conservativo prevede la sostituzione della linfa con una soluzione costituita da acqua, coloranti alimentari e glicerina che impedisce di effettuare la fotosintesi clorofilliana e quindi assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno.

Verso la smart home del futuro

Il vano scale è caratterizzato dalla presenza di pavimentazioni in pietra naturale di tipo Maljat e di rivestimenti a parete con tessuto resistente di tipo gavatex. L’atrio di ingresso sarà infine impreziosito da una parete realizzata in verde stabilizzato, mentre le facciate esterne sono realizzate in muratura in tufo di Montescaglioso. Il tufo è stato completato con una finitura in bio-intonaco a base di calce che preserva la traspirabilità e la naturalità del tufo. Il paramento esterno è stato completato con 3 strati di pittura naturale e traspirante. Il piano terra è stato invece rivestito di pietra naturale di Trani di tipo Centopezze caratterizzata da una texture e da una colorazione cangianti e uniche.

Gli impianti di domotica di cui dispone Lago Verde sono di ultima generazione e permettono di controllare e gestire gli spazi domestici con grande semplicità, attraverso l’utilizzo di un dispositivo touch che gestisce il flusso di informazioni e in ogni momento, anche da remoto, utilizzando un qualsiasi dispositivo mobile.