Alluvione a Vicenza – VIDEONOTIZIA

Nelle immagini della Guardia di Finanza di Vicenza si possono vedere gli effetti dell’alluvione provocato dal maltempo di oggi, 28 febbraio 2024, che ha investito la città veneta.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’altra “allerta rossa” per domani, 29 febbraio 2024, in Veneto per rischio idraulico. Allerta arancione sempre in Veneto e in Emilia-Romagna, allerta gialla invece in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e sull’intero territorio di Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento su tutte le regioni.