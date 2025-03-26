Allerta meteo, temporali anche domani al Centro-Sud

È allerta arancione in Calabria, Abruzzo e Marche, gialle in 9 regioni

Si sposta nelle prossime ore verso Levante il minimo depressionario, centrato sul Tirreno, che sta portando pioggia e temporali sull’Italia.

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse, diramato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede dalla notte di oggi, mercoledì 26 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per questo motivo, per la giornata di domani, giovedì 27 marzo, è prevista allerta arancione in Calabria e su alcuni settori di Marche e Abruzzo. Valutata, inoltre, allerta gialla, in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.