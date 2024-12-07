Allerta meteo, pioggia, neve e vento in arrivo

Allerta gialla in 12 regioni da Nord a Sud

È in arrivo un’altra perturbazione di origine atlantica sul nostro Paese, portando precipitazioni diffuse, con nevicate al nord, localmente, fino a quote basse. La ventilazione subirà una decisa intensificazione, specie sui settori occidentali e meridionali della penisola.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo a partire da stasera, sabato 7 dicembre, che prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in estensione, dalle prime ore di domani, su Veneto, Emilia-Romagna, Marche settentrionali, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, venti forti, fino a burrasca, dai quadranti settentrionali su Veneto e Liguria, in estensione a Emilia-Romagna e Toscana, dalle prime ore di domani, dai quadranti occidentali su Sardegna, con rinforzi fino a burrasca forte, e su Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Previste, sempre dalla sera di oggi, nevicate al di sopra dei 200-300 metri su Emilia-Romagna occidentale ed entroterra ligure, al di sopra dei 500-600 metri su Lombardia, Veneto e Toscana settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su Emilia-Romagna e Veneto.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 8 dicembre, allerta gialla su parte di Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, sugli interi territori di Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, su alcuni settori di Sicilia e Sardegna.