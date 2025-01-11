Allerta Meteo, piogge e neve al Sud

Venti forti su gran parte del Paese. Allerta gialla in sei regioni, allerta arancione in Calabria

Continua il maltempo in questo fine settimana ad imperversare soprattutto al Sud della nostra Penisola. La formazione di un’area depressionaria sul Tirreno determinerà precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree tirreniche meridionali, oltre ad un generalizzato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali e un conseguente calo delle temperature.

Secondo l’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile, dalle prime ore di domani, domenica 12 gennaio, sono previste nevicate da sparse a diffuse, a quote superiori ai 500-700 metri, sulla Basilicata, in estensione alla Calabria, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti tra Basilicata meridionale e Calabria settentrionale; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Calabria e Sicilia, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie lungo i crinali appenninici centro-settentrionali, coste tirreniche meridionali ed adriatiche. Mareggiate lungo le coste esposte.

Domenica 12 gennaio, è quindi prevista un’allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla sui restanti settori calabresi e sull’intero territorio di Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.