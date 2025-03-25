Allerta meteo, piogge diffuse e forti temporali al Sud

Allerta gialla su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Umbria ed Emilia-Romagna.

È in arrivo sul Mar Tirreno meridionale un’area di bassa pressione che alimenterà un flusso instabile sulle regioni del Sud, in particolare sulle zone dell’arco ionico, che porterà precipitazioni diffuse con fenomeni temporaleschi intensi e persistenti.

Per questo motivo, dalle prime ore di domani, mercoledì 26 marzo, precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, in particolare sui settori orientali. Dal primo mattino precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno Basilicata, Puglia e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 26 marzo, allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, su gran parte della Sicilia, sui settori meridionali dell’Umbria e su quelli centro-orientali dell’Emilia-Romagna.