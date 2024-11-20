Allerta meteo: neve, temporali e burrasca

Neve a bassa quota al Nord-Ovest. temporali e vento di burrasca sulle regioni del Centro-Nord. Mareggiate sulle coste

In arrivo il freddo artico in Italia. Domani il nostro Paese sarà interessato da un progressivo peggioramento a partire dalle regioni di nord-ovest, con nevicate fino a bassa quota. Il maltempo si estenderà anche alle regioni centrali, con ventilazione in nuova decisa intensificazione.

L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile prevede che dal mattino di domani, giovedì 21 novembre, nevicate da sparse a diffuse, fino a quote basse, su Valle d’Aosta e Lombardia.

Dal pomeriggio di domani previsti venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio. Previste mareggiate lungo le coste esposte. Attese, inoltre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana settentrionale e settori appenninici dell’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per queste ragioni, è prevista un’allerta gialla meteo-idro in Campania e su alcuni settori di Emilia-Romagna e Toscana.

La perturbazione interesserà successivamente le regioni del Sud Italia. Temperature in discesa un po’ ovunque.