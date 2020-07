Allerta meteo: neve e gelo in arrivo, allarme anche al Sud

Neve e gelo in arrivo anche al Sud Italia. Allerta meteo in varie regioni, tra cui Puglia e Basilicata, in vista dell’ondata di freddo e dei fiocchi bianchi previsti anche a bassa quota.

Il 2019 arriva con un carico di gelo e neve. È allerta meteo anche a bassa quota in tutta Italia, comprese le regioni meridionali. E anche le amministrazioni comunali si stanno già muovendo con ordinanze e interventi tempestivi.

In Puglia è allerta gialla. Dalla serata del 2 gennaio, è prevista un’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, un generale sensibile calo delle temperature e precipitazioni a carattere nevoso. Le nevicate interesseranno i settori centro settentrionali della regione, inizialmente fino a quote collinari (600-400 metri) per estendersi progressivamente fino a quote di pianura con interessamento delle aree costiere nel corso della nottata e della giornata di giovedì 3 gennaio. L’allerta durerà (almeno) 24 ore e la Protezione Civile Regionale monitorerà gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione meteorologica attesa ed in atto.

Allerta meteo: l’ordinanza a Bari

Un peggioramento delle condizioni climatiche e un contestuale abbassamento delle temperature, che ha spinto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a emanare l’ordinanza per contrastare gli effetti del freddo sulla salute dei senza fissa dimora presenti sul territorio cittadino.

Il provvedimento prevede l’implemento dei posti letto nelle strutture di accoglienza convenzionate con il Comune di Bari in grado di accogliere ulteriori utenti rispetto ai posti già autorizzati sulla base delle disposizioni regionali vigenti e delle convenzioni in essere. Le strutte di accoglienza sono le medesime attivate attraverso il “Piano cittadino di emergenza freddo per l’anno 2018/2019”, predisposto e condiviso dall’assessorato al Wefare con la rete cittadina di associazioni ed enti di supporto ai servizi sociali.

Allerta meteo: il Piano neve

Ma il Comune di Bari si è messo al lavoro per predisporre il consueto piano neve che permetterà, all’occorrenza, di intervenire per ridurre al minimo i disagi. In queste ore – spiegano da Palazzo di Città – sono state già consegnate presso i depositi dell’Amiu circa 30 tonnellate di sale da impiegare per le operazioni di salatura che interesseranno strade, ponti, viadotti e gli ingressi agli edifici sensibili.

Per lo spargimento del sale sono stati già predisposti due trattori con tramogge di Amiu e sono state allertate 3 imprese che, in caso di necessità, supporteranno le attività dell’Amiu con 2 squadre e 2 mezzi ciascuna.

Nella mattinata di domani sarà diramato il “Piano strade” che individua tutte le arterie stradali oggetto di salatura nelle ore successive. Per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano, sono stati già allertati gli operai per l’eventuale montaggio di catene a bordo degli autobus (disponibilità per circa 40 mezzi) e verificate le condizioni degli autobus che già montano pneumatici termici (disponibilità circa 40).

Allerta meteo: i contatori dell’Acquedotto pugliese

In vista dell’ondata di maltempo, anche Acquedotto Pugliese si mobilita e rinnova l’invito a rispettare alcune fondamentali raccomandazioni per la protezione dei contatori, esposti al rischio di danni per il gelo causato da temperature al di sotto dello zero.

I contatori a più alto rischio di rottura per il gelo sono quelli all’esterno dei fabbricati, in locali esposti alla temperatura esterna o in case utilizzate raramente. Ecco 5 consigli utili per proteggere dal gelo i contatori: coibentare la porta delle nicchie, coibentare il vano contatore, coibentare il contatore, rendere accessibile il quadrante e chiudere il rubinetto a valle del contatore nelle case disabitate. In caso di rotture o danni, i cittadini sono invitati a darne immediata comunicazione alla Società telefonando al numero verde del pronto intervento 800.735.735, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

Le gelate: richiesta contributo per gli agricoltori

Se c’è chi teme gli effetti del maltempo, c’è chi ha già subìto i suoi danni. E dal 7 gennaio 2019 sarà possibile presentare la richiesta di contributo per i danni da gelate che hanno mandato in fumo l’olivicoltura pugliese. E’ il primo effetto della ‘mobilitazione Salvaolio’ di Coldiretti Puglia che, dopo la manifestazione del 31 dicembre a Bari, si sposterà a Roma l’8 gennaio per ottenere dal Governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

“Come promesso dall’Assessore regionale Di Gioia il 31 dicembre, la modulistica è già a disposizione degli uffici Coldiretti. E’ un primo atto concreto per accelerare la concessione del contributo per i danni da gelate, attivabile grazie alla legge approvata in fase di assestamento di bilancio”, commenta il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.

Nel 2018 la Puglia ha perso 317 milioni di euro di Produzione Lorda Vendibile del settore oleario e oltre 1 milione di giornate risultano azzerate – sono i dati evidenziati da Coldiretti – mentre il settore olivicolo e l’intero indotto non sanno come andare avanti da gennaio a settembre sono stati importati 304 milioni di euro di olio dall’estero.