Allerta meteo nel fine settimana

Persistono pioggia e temporali al Centro-Sud

Continua il maltempo ad infierire sulle regioni meridionali italiane, a causa della permanenza di un minimo depressionario, che comporta fenomeni anche a carattere temporalesco, accompagnati da una intensa ventilazione.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per domani, sabato 29 marzo. Persisteranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, in particolare sui rispettivi settori tirrenici ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre, dal pomeriggio di oggi, venerdì 28 marzo, si prevedono venti forti occidentali con rinforzi di burrasca, sulla Sicilia e sulla Calabria.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 29 marzo, allerta gialla sull’intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e su settori di Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.