Allerta Meteo, Italia divisa: temporali e mareggiate al Nord, venti forti al Sud

Tra stasera e domani, precipitazioni intense, mareggiate e venti da forti a burrasca sud-occidentali su quasi tutta la Penisola

Allerta meteo tra stasera e domani in quasi tutta l’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha già allertato le Regioni per attivare le misure di prevenzione e contenimento dei rischi.

Un’area perturbata di origine atlantica sta raggiungendo le regioni settentrionali del nostro Paese, attivando fenomeni temporaleschi sparsi che, entro la prossima notte, raggiungeranno tutto il nord e la Toscana settentrionale. A tale passaggio temporalesco si assocerà una ventilazione sostenuta sulla Liguria e sull’appennino settentrionale in estensione, dalle prime ore di domani, a tutte le aree appenniniche centrali e a parte di quelle meridionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile informa che i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, sabato 31 luglio, precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalle prime ore di domani ad Emilia-Romagna, Liguria e Toscana centro-settentrionale. Inoltre, dalle prime ore di domani, domenica 1 agosto, sono attesi venti da forti a burrasca sud-occidentali su Liguria, Toscana, Marche, sui settori appenninici di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e localmente sulla Puglia settentrionale. Previste mareggiate lungo le coste di Liguria e Toscana.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le giornate di oggi e domani, domenica 1 agosto, allerta rossa sulle Prealpi occidentali in Lombardia, allerta arancione, sempre per oggi e domani, su gran parte della Lombardia, allerta gialla, per la giornata di domani su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana.